Скільки витрачають українці на купівлю авто: шокуючі цифри

У першому півріччі 2026 року в Україну імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною митною вартістю $2,15 млрд (96,6 млрд грн). Такі дані оприлюднив Укравтопром з посиланням на державна митну службу.

Найбільшу частку імпорту традиційно склали автомобілі з пробігом — понад 70% від загальної кількості ввезених машин. Водночас саме вони забезпечили найбільше податків у вигляді митних платежів — 17,7 млрд грн. Від імпорту нових автомобілів з українців стягнули ще 14,4 млрд грн.

Бензинові авто залишаються найпопулярнішими

Найчастіше українці імпортували автомобілі з бензиновими двигунами. Їхня частка становила 54,5% від загального обсягу ввезення.

Далі за популярністю розташувалися:

дизельні автомобілі — 20,3%;

електромобілі — 13%;

гібриди — 12,1%.

Гібриди стали найдорожчими

Найвищу середню вартість серед імпортованих автомобілів мали гібридні моделі — близько 27 тис. доларів.

Середня митна вартість інших автомобілів виглядала так:

дизельні — 16 тис. доларів;

електромобілі — понад 10 тис. доларів;

бензинові — близько 9 тис. доларів.

США залишаються головним постачальником

Автомобілі в Україну завозили більш ніж із 50 країн, однак найбільшим постачальником залишаються Сполучені Штати.

За підсумками першого півріччя із США було імпортовано 73,2 тис. автомобілів, що становить 43% від загального обсягу ввезення.

До трійки найбільших постачальників увійшли:

США — 73,2 тис. авто (43%);

Німеччина — 17,3 тис. авто (10%);

Польща — 14,6 тис. авто (9%).

Опублікована статистика свідчить, що попит на імпортні автомобілі в Україні залишається високим, а основну частину ринку, як і раніше, формують вживані автомобілі із США та країн Європи.