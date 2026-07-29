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Скільки витрачають українці на купівлю авто: шокуючі цифри

За пів року українці імпортували легкових авто на 2,15 мільярда доларів США. Більша частина імпорту – вживані авто.
Скільки витратили українці на купівлю авто
Євген Гудущан
logo29 липня, 12:20
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У першому півріччі 2026 року в Україну імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною митною вартістю $2,15 млрд (96,6 млрд грн). Такі дані оприлюднив Укравтопром з посиланням на державна митну службу.

Найбільшу частку імпорту традиційно склали автомобілі з пробігом — понад 70% від загальної кількості ввезених машин. Водночас саме вони забезпечили найбільше податків у вигляді митних платежів — 17,7 млрд грн. Від імпорту нових автомобілів з українців стягнули ще 14,4 млрд грн.

Бензинові авто залишаються найпопулярнішими

Найчастіше українці імпортували автомобілі з бензиновими двигунами. Їхня частка становила 54,5% від загального обсягу ввезення.

Далі за популярністю розташувалися:

  • дизельні автомобілі — 20,3%;
  • електромобілі — 13%;
  • гібриди — 12,1%.

Гібриди стали найдорожчими

Найвищу середню вартість серед імпортованих автомобілів мали гібридні моделі — близько 27 тис. доларів.

Середня митна вартість інших автомобілів виглядала так:

  • дизельні — 16 тис. доларів;
  • електромобілі — понад 10 тис. доларів;
  • бензинові — близько 9 тис. доларів.

США залишаються головним постачальником

Автомобілі в Україну завозили більш ніж із 50 країн, однак найбільшим постачальником залишаються Сполучені Штати.

За підсумками першого півріччя із США було імпортовано 73,2 тис. автомобілів, що становить 43% від загального обсягу ввезення.

До трійки найбільших постачальників увійшли:

  • США — 73,2 тис. авто (43%);
  • Німеччина — 17,3 тис. авто (10%);
  • Польща — 14,6 тис. авто (9%).

Опублікована статистика свідчить, що попит на імпортні автомобілі в Україні залишається високим, а основну частину ринку, як і раніше, формують вживані автомобілі із США та країн Європи.

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