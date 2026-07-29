Скільки витрачають українці на купівлю авто: шокуючі цифри

У першому півріччі 2026 року в Україну імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною митною вартістю $2,15 млрд (96,6 млрд грн). Такі дані оприлюднив Укравтопром з посиланням на державна митну службу.
Найбільшу частку імпорту традиційно склали автомобілі з пробігом — понад 70% від загальної кількості ввезених машин. Водночас саме вони забезпечили найбільше податків у вигляді митних платежів — 17,7 млрд грн. Від імпорту нових автомобілів з українців стягнули ще 14,4 млрд грн.
Бензинові авто залишаються найпопулярнішими
Найчастіше українці імпортували автомобілі з бензиновими двигунами. Їхня частка становила 54,5% від загального обсягу ввезення.
Далі за популярністю розташувалися:
- дизельні автомобілі — 20,3%;
- електромобілі — 13%;
- гібриди — 12,1%.
Гібриди стали найдорожчими
Найвищу середню вартість серед імпортованих автомобілів мали гібридні моделі — близько 27 тис. доларів.
Середня митна вартість інших автомобілів виглядала так:
- дизельні — 16 тис. доларів;
- електромобілі — понад 10 тис. доларів;
- бензинові — близько 9 тис. доларів.
США залишаються головним постачальником
Автомобілі в Україну завозили більш ніж із 50 країн, однак найбільшим постачальником залишаються Сполучені Штати.
За підсумками першого півріччя із США було імпортовано 73,2 тис. автомобілів, що становить 43% від загального обсягу ввезення.
До трійки найбільших постачальників увійшли:
- США — 73,2 тис. авто (43%);
- Німеччина — 17,3 тис. авто (10%);
- Польща — 14,6 тис. авто (9%).
Опублікована статистика свідчить, що попит на імпортні автомобілі в Україні залишається високим, а основну частину ринку, як і раніше, формують вживані автомобілі із США та країн Європи.