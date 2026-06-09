Сколько в июне стоит переправка в Молдову с полным пакетом услуг

Он брался переправить в Молдову безопасным маршрутом в обход официальных пунктов пропуска. Мужчину задержали сразу после получения аванса в размере 1 тысячи долларов.





Сейчас ему объявлено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Об этом говорится в релизе Департамента внутренней безопасности Нацполиции и прокуратуры Тернопольской области.

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Маршрут через Черновицкую область

По данным следствия, организатор познакомился с потенциальным клиентом на одной из АЗС Тернополя. Узнав о намерении мужчины уехать из Украины, он предложил собственный "сервис под ключ".

Схема предусматривала перевозку клиента автомобилем в Черновицкую область, временное поселение в гостинице и ожидание благоприятного момента для пересечения границы. До пограничной полосы мужчину планировали доставить на внедорожнике с местными номерами, чтобы не привлекать внимания на блокпостах.

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Обещал сопровождение и за рубежом

По версии правоохранителей, организатор уверял, что после перехода границы в Молдове клиента встретят его сообщники и помогут обустроиться на новом месте.

Оплату он разделил на две части: тысячу долларов аванса должен был получить лично, а остальные 9 тысяч долларов клиент должен был передать уже после успешного пересечения границы.

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Задержали после получения аванса

Оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи Тернопольского райуправления полиции задержали фигуранта сразу после передачи задатка.

Интересно, что подозреваемый уже является фигурантом другого уголовного производства, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.