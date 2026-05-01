"Нелегальный туризм" в погонах: в схемах побегов уклонистов участился "армейский след"

В обоих случаях к схемам оказались причастны люди с военным опытом. В первом эпизоде этим занимались те, кто по профессиональным обязанностям отвечает за мобилизацию.

Второе событие связано с пограничником. Там вообще на нелегальное пересечение границы для дальнейшего уклонения от службы вызвался... пограничник. Факты об этом собрала редакция Авто24.

Переправа через Прут за $8 тысяч

В Ивано-Франковской области в суд направили обвинительные акты в отношении двух сержантов одного из районных ТЦК и СП. Правда, не понятно, или это уже расценивается как преступная группа, или будут отвечать там каждый за себя, поскольку "скерували до суду обвинувальні акти".

По данным следствия, военные искали мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации и нелегально покинуть Украину. За 8 тысяч долларов с человека они обещали доставить "клиентов" в пограничную зону и помочь без проблем пройти блокпосты.

Объявление о подозрении одному из сержантов, которому не долго осталось носить армейскую форму.

Одного из мужчин сержанты лично сопровождали до границы с Румынией. После инструктажа он должен был ночью, надев термокостюм, переплыть реку Прут.

Кроме того, следователи установили, что фигуранты пытались подкупить пограничника. За тысячу долларов они хотели получить информацию о маршрутах патрулей, фотоловушки и камеры наблюдения.

Tesla для побега со службы

Тем временем на Львовщине правоохранители разоблачили 34-летнего бывшего военнослужащего, которого подозревают в организации побегов военных с мест службы.

По версии следствия, мужчина за 4–6 тысяч долларов помогал военнослужащим незаконно покидать части, координировал их действия и перевозил в обход контрольных пунктов.

Нелегально переправить пограничника через границу теперь можно за деньги, но на этот раз в схеме произошел сбой.



Один из задокументированных эпизодов касается пограничника, который находился на лечении в ведомственном санатории. Подозреваемый подробно объяснил ему способ побега и прислал геолокацию автомобиля Tesla, которым планировали вывезти военного за пределы части.

После получения 6 тысяч долларов организатора задержали.

Следствие продолжается

В обоих делах фигурантам инкриминируют незаконную переправку лиц и содействие побегу с места службы. Санкции статей предусматривают до 9 лет лишения свободы.