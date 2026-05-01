"Нелегальний туризм" у погонах: у схемах втеч ухилянтів почастішав "армійський слід"

В обох випадках до схем виявилися причетними люди з військовим досвідом. В першому епізоді цим займалися ті, хто за професійними обов'язками відповідає за мобілізацію.

Друга подія пов'язана з прикордонником. Там взагалі на нелегальний перетин кордону задля подальшого ухилення від служби зголосився… прикордонник. Про це пише Авто24.

Читайте також В Одесі військовий продавав ухилянтам "виїзд" за 12 тисяч доларів: ким була його спільниця

Переправа через Прут за $8 тисяч

На Івано-Франківщині до суду відправили звинувачувальні акти відносно двох сержантів одного з районних ТЦК та СП. Щоправда, поки не дуже зрозуміло, це вже розцінюється як злочинна група, чи відповідатимуть там кожен за себе, оскільки "скерували до суду обвинувальні акти".

За даними слідства, військові шукали чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації та нелегально залишити Україну. За 8 тисяч доларів з людини вони обіцяли доставити "клієнтів" до прикордонної зони та допомогти без проблем пройти блокпости.

Оголошення про підозру одному з сержантів, якому не довго лишилося носити “лички” й армійську форму. Фото: прокуратура України

Одного з чоловіків сержанти особисто супроводжували до кордону з Румунією. Після інструктажу він мав уночі, одягнувши термокостюм, переплисти річку Прут.

Крім того, слідчі встановили, що фігуранти намагалися підкупити прикордонника. За тисячу доларів вони хотіли отримати інформацію про маршрути патрулів, фотопастки та камери спостереження.

Читайте також Підполковник НГУ "таксував" за 3500 доларів для ухилянта: от що йому бракувало…

Tesla для втечі зі служби

Тим часом на Львівщині правоохоронці викрили 34-річного колишнього військовослужбовця, якого підозрюють в організації втеч військових з місць служби.

За версією слідства, чоловік за 4–6 тисяч доларів допомагав військовослужбовцям незаконно залишати частини, координував їхні дії та перевозив в обхід контрольних пунктів.

Нелегально переправити прикордонника через кордон тепер можна за гроші, але цього разу у схемі стався збій. Фото: прокуратура України



Один із задокументованих епізодів стосується прикордонника, який перебував на лікуванні у відомчому санаторії. Підозрюваний детально пояснив йому спосіб втечі та надіслав геолокацію автомобіля Tesla, яким планували вивезти військового за межі частини.

Після отримання 6 тисяч доларів організатора затримали.

Читайте також Перевізник ухилянтів прикривався посвідченням учасника Тероборони

Слідство триває

В обох справах фігурантам інкримінують незаконне переправлення осіб та сприяння втечі з місця служби. Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.