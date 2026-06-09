Скільки у червні коштує переправлення до Молдови з повним пакетом послуг

Він брався переправити до Молдови безпечним маршрутом в обхід офіційних пунктів пропуску. Чоловіка затримали одразу після отримання авансу в розмірі 1 тисячі доларів.





Наразі йому оголошено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Про це йдеться в релізі Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та прокуратури Тернопільщини.

Читайте також Помічник ухилянтів позбувся авто, грошей, але отримав цілодобову варту

Маршрут через Чернівецьку область

За даними слідства, організатор познайомився з потенційним клієнтом на одній з АЗС Тернополя. Дізнавшись про намір чоловіка виїхати з України, він запропонував власний "сервіс під ключ".

Схема передбачала перевезення клієнта автомобілем до Чернівецької області, тимчасове поселення в готелі та очікування сприятливого моменту для перетину кордону. До прикордонної смуги чоловіка планували доставити на позашляховику з місцевими номерами, щоб не привертати уваги на блокпостах.

Читайте також "Нелегальний туризм" у погонах: у схемах втеч ухилянтів почастішав "армійський слід"

Обіцяв супровід і за кордоном

За версією правоохоронців, організатор запевняв, що після переходу кордону в Молдові клієнта зустрінуть його спільники та допоможуть облаштуватися на новому місці.

Оплату він поділив на дві частини: тисячу доларів авансу мав отримати особисто, а решту 9 тисяч доларів клієнт повинен був передати вже після успішного перетину кордону.

Читайте також Єдиного тарифу на переправлення ухилянтів через кордон не існує

Затримали після отримання авансу

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі Тернопільського райуправління поліції затримали фігуранта одразу після передачі завдатку.

Цікаво, що підозрюваний уже є фігурантом іншого кримінального провадження, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі. Слідство триває.