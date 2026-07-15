Сокращение модельного ряда Nissan: бренд прощается с Altima и Rogue PHEV

Главный директор по продуктам и планированию компании Nissan Понз Пандикутира в интервью изданию Wards Auto подтвердил, что в скором времени с конвейера сойдут среднеразмерный седан Altima и плагин-гибридный кроссовер Rogue Plug-In Hybrid. Этот шаг отражает изменение потребительских приоритетов и стремление бренда оптимизировать свои расходы.

Упадок класса седанов и новая роль для Sentra

Седан Nissan Altima был важной частью модельного ряда компании на протяжении 34 лет, однако в последнее время его продажи стремительно сокращались. Если в 2019 году в США ежегодно покупалось более 200 000 таких автомобилей, то в прошлом году этот показатель упал до 92 809 единиц. Тенденция к снижению спроса продолжилась и в 2026 году: за первые шесть месяцев дилеры реализовали всего 42 288 экземпляров Altima, что на 31,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне падения популярности Altima более компактный седан Sentra демонстрирует гораздо лучшие результаты. За первое полугодие 2026 года клиенты приобрели 75 549 единиц этой модели. Руководство Nissan считает, что для удовлетворения оставшегося спроса на классические седаны на американском рынке компании достаточно иметь лишь одну модель. Эту роль возьмет на себя новая, более "взрослая" и усовершенствованная Sentra.

Отказ от Rogue PHEV в пользу технологии e-Power

На фоне падения продаж седанов Nissan сворачивает производство плагин-гибридной версии кроссовера Rogue, которая, по сути, была переименованной копией модели Mitsubishi Outlander PHEV. Понз Пандикутира объяснил, что этот автомобиль создавался с конкретной тактической целью – быстро вывести на рынок гибридную версию и оценить реакцию покупателей.

Nissan Rogue PHEV

По словам представителя компании, Rogue PHEV выполнил свою задачу, удержав клиентов, которые искали электрифицированные версии в интернете. Теперь эту модель заменит новый Rogue e-Power с фирменной последовательной гибридной системой бренда. Новинка обещает предложить потребителям привлекательную цену и высокие показатели топливной экономичности.

Nissan Rogue e-Power

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