Скорочення лінійки Nissan: бренд прощається з Altima та Rogue PHEV

Головний директор з продуктів і планування компанії Nissan Понз Пандікутіра в інтерв'ю виданню Wards Auto підтвердив, що незабаром конвеєр залишать середньорозмірний седан Altima та плагін-гібридний кросовер Rogue Plug-In Hybrid. Цей крок відображає зміну споживчих пріоритетів та прагнення бренду оптимізувати свої витрати.

Занепад класу седанів та нова роль для Sentra

Седан Nissan Altima був важливою частиною модельного ряду компанії протягом 34 років, проте останнім часом його продажі стрімко скорочувалися. Якщо у 2019 році в США купували понад 200 000 таких машин щорічно, то минулого року цей показник упав до 92 809 одиниць. Тенденція до зниження попиту продовжилася і в 2026 році: за перші шість місяців дилери реалізували лише 42 288 екземплярів Altima, що на 31,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На тлі падіння популярності Altima компактніший седан Sentra демонструє набагато кращі результати. За перше півріччя 2026 року клієнти придбали 75 549 одиниць цієї моделі. Керівництво Nissan вважає, що для задоволення залишку попиту на класичні седани на американському ринку компанії достатньо мати лише один автомобіль. Цю роль візьме на себе нова, більш "доросла" та вдосконалена Sentra.

Відмова від Rogue PHEV на користь технології e-Power

Разом із падінням продажів седанів Nissan згортає виробництво плагін-гібридної версії кросовера Rogue, яка, фактично, була перейменованою копією моделі Mitsubishi Outlander PHEV. Понз Пандікутіра пояснив, що цей автомобіль створювався з конкретною тактичною метою – швидко вивести на ринок гібридну версію та оцінити реакцію покупців.

Nissan Rogue PHEV

За словами представника компанії, Rogue PHEV виконав своє завдання, утримавши клієнтів, які шукали електрифіковані версії в інтернеті. Тепер цю модель замінить новий Rogue e-Power із фірмовою послідовною гібридною системою бренду. Новинка обіцяє запропонувати споживачам привабливу вартість та високі показники паливної економічності.

Nissan Rogue e-Power

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