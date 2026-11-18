По данным ассоциации Укравтопром, общее количество регистраций таких машин оказалось на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом львиную долю рынка традиционно формируют именно подержанные автомобили, привезенные из-за границы.

Если говорить на языке цифр, то из 13,5 тысячи бензиновых легковых автомобилей новыми были только 2 тысячи единиц. Этот сегмент показал ощутимое падение на 15%, тогда как импорт подержанных авто остался стабильным и даже немного вырос.– 11,5 тысяч машин с плюсом в 0,2%.

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Лидеры среди новых авто

В сегменте новых автомобилей с бензиновыми ДВС украинцы предпочитают практичные кроссоверы. Абсолютным фаворитом луны стал корейский Hyundai Tucson, нашедший 146 новых владельцев.

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Буквально в затылок ему дышит чешский Skoda Kodiaq с показателем в 131 проданный автомобиль. Также в пятерку бестселлеров вошли японская Mazda CX5 (125 штук), лифтбек Skoda Octavia (111 единиц) и компактный Suzuki SX4, избравший 97 покупателей.

Что гонят из-за границы

На рынке импортированного секонда ситуация кардинально иная, ведь здесь безусловно властвует немецкий автопром. Первое место традиционно удерживает народный любимец Volkswagen Golf, пригнанный в количестве 727 штук.

Совсем немного ему уступил кроссовер Volkswagen Tiguan с результатом в 723 регистрации. Замыкают топ-5 самых популярных подержанных бензиновых автомобилей Nissan Rogue (687 машин), премиальный Audi Q5 (601 единица) и американский Ford Escape, который привезли 320 раз.