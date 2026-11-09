Как сообщает издание Jurnalul National со ссылкой на Autoblog, необычный эксперимент стартовал на предприятии в городе Ужесня. Именно здесь, на единственном в мире заводе выпускают популярные коммерческие модели Volkswagen Crafter и MAN TGE.

Паста из сотни животных местной породы прибыла на территорию еще в конце апреля. Их главная задача– выпасаться под 31 тысячей солнечных панелей, лишая компанию необходимости постоянно использовать механические косилки.

Этот подход получил название агривольтаического выпаса, когда один участок одновременно генерирует электроэнергию и служит пастбищем. За состоянием животных, качеством почвы и микроклиматом под панелями сейчас внимательно следят ученые из университета Познанского наук о жизни.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Современная промышленность вполне способна работать в гармонии с природой,

– Мажен Пиллих-Гронская, директор фабрики.

Хотя у Volkswagen пока не раскрывают точных сумм экономии на услугах садоводов, выгода от такого симбиоза очевидна.

Масштабы производства и зеленая энергия

Собственная солнечная электростанция завода имеет мощность 18,3 МВт. В ясные дни она способна полностью покрыть энергетические потребности большого предприятия, а в среднем за год обеспечивает около четверти всего необходимого электричества.

Сама же фабрика поражает своими масштабами и уровнем автоматизации. Бок о бок с тремя тысячами работников здесь трудятся 630 роботов, а за контроль качества отвечают системы искусственного интеллекта и автономный транспорт.

Темпы сборки также на высоте: в 2025 году с конвейера сошло более 100 тысяч машин, то есть новый автомобиль появлялся каждые 163 секунды. А уже летом 2026 года предприятие отпраздновало выпуск 600-тысячного авто, которым стал кемпер Grand California.

Подготовка к электрическому будущему

В настоящее время немцы активно готовятся к расширению линейки. На территории строят два новых цеха общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.

Одно из помещений отдадут под производство кузовов для будущего. электрического Volkswagen Crafter, а остальное станет составом для тяговых батарей. Завершить масштабную стройку планируют во второй половине 2027 года.