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Volkswagen выпустил 100 овец на свой завод в Польше

На польском заводе Volkswagen, где собирают коммерческие фургоны, сотня овец заменила традиционную технику для стрижки газонов. Животные ухаживают за 27 гектарами территории местной солнечной электростанции, помогая автопроизводителю экономить на обслуживании и поддерживать экологический баланс.
На заводе Volkswagen в Польше 100 овец заменили косилки

Volkswagen выпустил 100 овец

Евгений Гудущан
logo9 ноября, 17:28
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Как сообщает издание Jurnalul National со ссылкой на Autoblog, необычный эксперимент стартовал на предприятии в городе Ужесня. Именно здесь, на единственном в мире заводе выпускают популярные коммерческие модели Volkswagen Crafter и MAN TGE.

Паста из сотни животных местной породы прибыла на территорию еще в конце апреля. Их главная задача– выпасаться под 31 тысячей солнечных панелей, лишая компанию необходимости постоянно использовать механические косилки.

Этот подход получил название агривольтаического выпаса, когда один участок одновременно генерирует электроэнергию и служит пастбищем. За состоянием животных, качеством почвы и микроклиматом под панелями сейчас внимательно следят ученые из университета Познанского наук о жизни.

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Современная промышленность вполне способна работать в гармонии с природой,
– Мажен Пиллих-Гронская, директор фабрики.

Хотя у Volkswagen пока не раскрывают точных сумм экономии на услугах садоводов, выгода от такого симбиоза очевидна.

Масштабы производства и зеленая энергия

Собственная солнечная электростанция завода имеет мощность 18,3 МВт. В ясные дни она способна полностью покрыть энергетические потребности большого предприятия, а в среднем за год обеспечивает около четверти всего необходимого электричества.

Сама же фабрика поражает своими масштабами и уровнем автоматизации. Бок о бок с тремя тысячами работников здесь трудятся 630 роботов, а за контроль качества отвечают системы искусственного интеллекта и автономный транспорт.

Темпы сборки также на высоте: в 2025 году с конвейера сошло более 100 тысяч машин, то есть новый автомобиль появлялся каждые 163 секунды. А уже летом 2026 года предприятие отпраздновало выпуск 600-тысячного авто, которым стал кемпер Grand California.

Подготовка к электрическому будущему

В настоящее время немцы активно готовятся к расширению линейки. На территории строят два новых цеха общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.

Одно из помещений отдадут под производство кузовов для будущего. электрического Volkswagen Crafter, а остальное станет составом для тяговых батарей. Завершить масштабную стройку планируют во второй половине 2027 года.

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