Volkswagen випустив 100 овець на свій завод у Польщі

Як повідомляє видання Jurnalul National із посиланням на Autoblog, незвичний експеримент стартував на підприємстві у місті Вжесня. Саме тут, на єдиному у світі заводі, випускають популярні комерційні моделі Volkswagen Crafter та MAN TGE.

Отара з сотні тварин місцевої породи прибула на територію ще наприкінці квітня. Їхнє головне завдання – випасатися під 31 тисячею сонячних панелей, позбавляючи компанію необхідності постійно використовувати механічні косарки.



Volkswagen a angajat 100 de oi / Джерело: Volkswagen a angajat 100 de oi

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Цей підхід отримав назву агрівольтаїчного випасу, коли одна ділянка одночасно генерує електроенергію та служить пасовищем. За станом тварин, якістю ґрунту та мікрокліматом під панелями зараз уважно стежать науковці з Познанського університету наук про життя.

Сучасна промисловість цілком здатна працювати в гармонії з природою,

– Мажена Пілліх-Гронська, директорка фабрики.

Хоча у Volkswagen поки не розкривають точних сум економії на послугах садівників, вигода від такого симбіозу очевидна.

Масштаби виробництва та зелена енергія

Власна сонячна електростанція заводу має потужність 18,3 МВт. У ясні дні вона здатна на сто відсотків покрити енергетичні потреби величезного підприємства, а в середньому за рік забезпечує близько чверті всієї необхідної електрики.

Сама ж фабрика вражає своїми масштабами та рівнем автоматизації. Пліч-о-пліч із трьома тисячами працівників тут трудяться 630 роботів, а за контроль якості відповідають системи штучного інтелекту та автономний транспорт.

Темпи збірки також на висоті: у 2025 році з конвеєра зійшло понад 100 тисяч машин, тобто новий автомобіль з'являвся кожні 163 секунди. А вже влітку 2026 року підприємство відсвяткувало випуск 600-тисячного авто, яким став кемпер Grand California.

Підготовка до електричного майбутнього

Наразі німці активно готуються до розширення лінійки. На території будують два нові цехи загальною площею близько 60 тисяч квадратних метрів.

Одне з приміщень віддадуть під виробництво кузовів для майбутнього повністю електричного Volkswagen Crafter, а інше стане складом для тягових батарей. Завершити масштабне будівництво планують у другій половині 2027 року.