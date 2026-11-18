За даними асоціації Укравтопром, загальна кількість реєстрацій таких машин виявилася на 2% меншою, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому левову частку ринку традиційно формують саме вживані автомобілі, привезені з-за кордону.

Якщо говорити мовою цифр, то з 13,5 тисячі бензинових легковиків новими були лише 2 тисячі одиниць. Цей сегмент показав відчутне падіння на 15%, тоді як імпорт вживаних авто залишився стабільним і навіть трохи зріс – 11,5 тисячі машин із плюсом у 0,2%.

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Лідери серед нових авто

У сегменті нових автомобілів з бензиновими ДВЗ українці віддають перевагу практичним кросоверам. Абсолютним фаворитом місяця став корейський Hyundai Tucson, який знайшов 146 нових власників.

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Буквально в потилицю йому дихає чеський Skoda Kodiaq із показником у 131 продане авто. Також до п'ятірки бестселерів увійшли японська Mazda CX5 (125 штук), ліфтбек Skoda Octavia (111 одиниць) та компактний Suzuki SX4, який обрали 97 покупців.

Що женуть з-за кордону

На ринку імпортованого секонду ситуація кардинально інша, адже тут беззаперечно панує німецький автопром. Перше місце традиційно утримує народний улюбленець Volkswagen Golf, який пригнали у кількості 727 штук.

Зовсім трохи йому поступився кросовер Volkswagen Tiguan із результатом у 723 реєстрації. Замикають топ-5 найпопулярніших вживаних бензинових авто Nissan Rogue (687 машин), преміальний Audi Q5 (601 одиниця) та американський Ford Escape, який привезли 320 разів.