Свидетельство об окончании автошколы оказалось ненужным

После завершения теоретической или практической подготовки автошкола вносит соответствующее свидетельство в электронной форме в единый государственный реестр МВД. Бумажные бланки таких документов кандидатам в водители пока не выдают.
В Главном сервисном центре МВД объяснили, как работают свидетельства об окончании теоретической и практической подготовки и что нужно знать перед сдачей экзаменов.
Свидетельства хранятся в электронном реестре
После завершения теоретического курса автошкола безотлагательно вносит информацию о его прохождении в ЕГР МВД. Свидетельство о завершении практической подготовки вносится после того, как кандидат успешно сдает внутренний практический экзамен в автошколе.
Получать бумажный документ для дальнейшего сдачи экзаменов не нужно. Вся необходимая информация автоматически отображается в электронной системе, которую видят администраторы сервисных центров МВД.
По желанию кандидата, автошкола может распечатать электронное свидетельство на обычном листе А4.
Что указывается в свидетельстве
Электронное свидетельство содержит информацию как о кандидате, так и об учебном заведении. В частности, в нем указываются:
- серия и номер документа и срок его действия;
- название автошколы и ее номер в ЕГР МВД;
- данные о сертификате государственной аккредитации автошколы;
- персональные данные кандидата;
- период и продолжительность обучения;
- категория транспортного средства;
- данные об итоговом экзамене и полученной оценке;
- информация о председателе комиссии и руководителе учебного заведения.
Без записи в реестре к экзамену не допустят
Само свидетельство подтверждает прохождение подготовки, но не дает права управлять автомобилем.
Для допуска к экзаменам в сервисном центре МВД информация о прохождении соответствующей подготовки должна быть внесена в ЕГР МВД. Если электронного свидетельства в реестре нет, кандидат не сможет сдать соответствующий экзамен.
При этом посторонние лица не должны иметь доступ в реестр и не могут самостоятельно внести туда информацию об обучении.
Сколько действуют свидетельства
Свидетельство об окончании теоретической подготовки в автошколе действительно 1 год. Свидетельство о завершении практической подготовки имеет срок действия 2 года. Поэтому кандидатам стоит учитывать эти сроки, планируя сдачу экзаменов.
Если теорию изучали самостоятельно?
Теоретическую подготовку можно проходить не только в автошколе. Если кандидат самостоятельно изучал ПДД и готовился к теоретическому экзамену без автошколы, об этом необходимо сообщить администратора сервисного центра МВД перед прохождением тестирования.
В то же время, практическая подготовка, по информации ГСЦ МВД, должна проходить только в аккредитованной автошколе.
Таким образом, бумажное свидетельство автошколы не обязательно – ключевое значение имеет наличие соответствующих данных в электронном реестре МВД.