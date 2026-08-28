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Свидетельство об окончании автошколы оказалось ненужным

Бумажные документы об окончании автошколы больше не нужны. Свидетельства автошколы существуют только в электронном формате, и их не нужно показывать перед экзаменом на права.
Свидетельство об окончании автошколы больше не нужно
Евгений Гудущан
logo28 августа, 18:20
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После завершения теоретической или практической подготовки автошкола вносит соответствующее свидетельство в электронной форме в единый государственный реестр МВД. Бумажные бланки таких документов кандидатам в водители пока не выдают.

В Главном сервисном центре МВД объяснили, как работают свидетельства об окончании теоретической и практической подготовки и что нужно знать перед сдачей экзаменов.

Свидетельства хранятся в электронном реестре

После завершения теоретического курса автошкола безотлагательно вносит информацию о его прохождении в ЕГР МВД. Свидетельство о завершении практической подготовки вносится после того, как кандидат успешно сдает внутренний практический экзамен в автошколе.

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Получать бумажный документ для дальнейшего сдачи экзаменов не нужно. Вся необходимая информация автоматически отображается в электронной системе, которую видят администраторы сервисных центров МВД.

По желанию кандидата, автошкола может распечатать электронное свидетельство на обычном листе А4.

Что указывается в свидетельстве

Электронное свидетельство содержит информацию как о кандидате, так и об учебном заведении. В частности, в нем указываются:

  • серия и номер документа и срок его действия;
  • название автошколы и ее номер в ЕГР МВД;
  • данные о сертификате государственной аккредитации автошколы;
  • персональные данные кандидата;
  • период и продолжительность обучения;
  • категория транспортного средства;
  • данные об итоговом экзамене и полученной оценке;
  • информация о председателе комиссии и руководителе учебного заведения.

Без записи в реестре к экзамену не допустят

Само свидетельство подтверждает прохождение подготовки, но не дает права управлять автомобилем.

Для допуска к экзаменам в сервисном центре МВД информация о прохождении соответствующей подготовки должна быть внесена в ЕГР МВД. Если электронного свидетельства в реестре нет, кандидат не сможет сдать соответствующий экзамен.

При этом посторонние лица не должны иметь доступ в реестр и не могут самостоятельно внести туда информацию об обучении.

Сколько действуют свидетельства

Свидетельство об окончании теоретической подготовки в автошколе действительно 1 год. Свидетельство о завершении практической подготовки имеет срок действия 2 года. Поэтому кандидатам стоит учитывать эти сроки, планируя сдачу экзаменов.

Если теорию изучали самостоятельно?

Теоретическую подготовку можно проходить не только в автошколе. Если кандидат самостоятельно изучал ПДД и готовился к теоретическому экзамену без автошколы, об этом необходимо сообщить администратора сервисного центра МВД перед прохождением тестирования.

В то же время, практическая подготовка, по информации ГСЦ МВД, должна проходить только в аккредитованной автошколе.

Таким образом, бумажное свидетельство автошколы не обязательно – ключевое значение имеет наличие соответствующих данных в электронном реестре МВД.

#Советы #Автомобилисту