Свідоцтво про закінчення автошколи виявилось непотрібним

Після завершення теоретичної або практичної підготовки автошкола вносить відповідне свідоцтво в електронній формі до єдиного державного реєстру МВС. Паперові бланки таких документів кандидатам у водії наразі не видають.

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, як працюють свідоцтва про закінчення теоретичної та практичної підготовки і що потрібно знати перед складанням іспитів.

Свідоцтва зберігаються в електронному реєстрі

Після завершення теоретичного курсу автошкола невідкладно вносить інформацію про його проходження до ЄДР МВС. Свідоцтво про завершення практичної підготовки вноситься після того, як кандидат успішно складає внутрішній практичний іспит в автошколі.

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Отримувати паперовий документ для подальшого складання іспитів не потрібно. Уся необхідна інформація автоматично відображається в електронній системі, яку бачать адміністратори сервісних центрів МВС.

За бажанням кандидата автошкола може роздрукувати електронне свідоцтво на звичайному аркуші А4.

Що зазначається у свідоцтві

Електронне свідоцтво містить інформацію як про кандидата, так і про навчальний заклад. Зокрема, у ньому вказуються:

серія та номер документа і строк його дії;

назва автошколи та її номер у ЄДР МВС;

дані про сертифікат державної акредитації автошколи;

персональні дані кандидата;

період і тривалість навчання;

категорія транспортного засобу;

дані про підсумковий іспит та отриману оцінку;

інформація про голову комісії та керівника навчального закладу.

Без запису в реєстрі до іспиту не допустять

Саме свідоцтво підтверджує проходження підготовки, але не дає права керувати автомобілем.

Для допуску до іспитів у сервісному центрі МВС інформація про проходження відповідної підготовки має бути внесена до ЄДР МВС. Якщо електронного свідоцтва в реєстрі немає, кандидат не зможе скласти відповідний іспит.

При цьому сторонні особи не повинні мати доступу до реєстру та не можуть самостійно внести туди інформацію про навчання.

Скільки діють свідоцтва

Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки в автошколі дійсне 1 рік. Свідоцтво про завершення практичної підготовки має строк дії 2 роки. Тому кандидатам варто враховувати ці строки, плануючи складання іспитів.

Якщо теорію вивчали самостійно?

Теоретичну підготовку можна проходити не лише в автошколі. Якщо кандидат самостійно вивчав ПДР та готувався до теоретичного іспиту без автошколи, про це необхідно повідомити адміністратора сервісного центру МВС перед проходженням тестування.

Водночас практична підготовка, за інформацією ГСЦ МВС, має проходити лише в акредитованій автошколі.

Таким чином, паперове свідоцтво автошколи не є обов’язковим — ключове значення має наявність відповідних даних в електронному реєстрі МВС.