Свободно раскатывал по локациям: в Краматорске задержали таксиста-наводчика

Как сообщают Служба безопасности Украины и Донецкая областная прокуратура, мужчину завербовали еще в мае 2026 года.

Наладить контакт с представителем российского ГРУ ему помог двоюродный брат, проживающий на территории государства-агрессора. Внимание спецслужб России таксист привлек через свои антиукраинские комментарии в одном из чатов в Telegram.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Под прикрытием таксиста

Краматорский злоумышленник использовал собственный автомобиль как идеальное прикрытие для сбора разведданных. Он специально брал заказы от украинских защитников, подвозил их в штабы и ремонтные базы, а по дороге завуалированно выспрашивал нужную информацию. При этом водитель искусно выдавал себя за человека с проукраинской позицией.

Собранные локации шпион посылал своему куратору в виде обычных скриншотов из Google Maps. Отдельной задачей от вербовщика была проверка объектов на наличие бронеавтомобилей и новых наземных роботизированных комплексов Сил обороны. В общей сложности таксист успел передать врагу данные о шести важных локациях.



Предателям, наводящим вражеские ракеты на родной город и его людей, нет оправдания. За такие преступления 15 лет тюрьмы кажутся небольшим сроком – здесь должно быть только пожизненное заключение без права на амнистию. Фото: из материалов следствия

Задержание и последствия

Сотрудники СБУ задержали агента прямо по месту жительства, когда тот готовил к отправке новую порцию координат. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику и смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За свои действия он может получить 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.