Таксист із Волині вже шкодує за "Шкодою": міжнародний рейс без ліцензії провалився

За даними правоохоронців, чоловік працював таксистом і погодився допомогти своєму клієнту незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Схема була класична, як і її проблемна складова – організатор трансферу про гарантійне зобов'язання змовчав.

Про це розповідають у своїх релізах 27-й прикордонний загін ім. героїв Карпатської Січі, прокуратура та поліція Закарпатської області.



В обіцянках все звучало гарно

План був розроблений заздалегідь. Спочатку лучанин зустрів чоловіка у Львові та повіз його на Закарпаття. Далі, за версією слідства, він мав провести "клієнта" до кордону, пояснити, як пройти блокпости, подолати огорожу та як вплав перетнути Тису.

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Вся необхідна атрибутика надавалася організатором трансферу. Для цього таксист закупив й передав клієнту необхідне спорядження – кусачки для огорожі та рятувальний жилет. Все це вільно продається в магазинах – дріб'язкова вартість відносно плати за послугу в цілому.

Зупинили, посварили, від машини відлучили, але суд ще попереду. Фото: Держприкордонслужба України

Вартість такого "міжнародного трансферу" становила 3200 євро. За даними прокуратури, 200 євро чоловік отримав як передоплату, а ще 3000 – вже безпосередньо перед затриманням.

Власник вже шкодує за "Шкодою"

Правоохоронці затримали волинянина на Рахівщині. Під час слідчих дій вилучили автомобіль Skoda, гроші та мобільні телефони.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Якщо його вину доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Схоже, цього разу міжнародний рейс завершився значно раніше, ніж планувалося.