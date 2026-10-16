Вільно розкатував по локаціях: у Краматорську затримали таксиста-навідника

Як повідомляють Служба безпеки України та Донецька обласна прокуратура, чоловіка завербували ще у травні 2026 року.

Налагодити контакт із представником російського ГРУ йому допоміг двоюрідний брат, який мешкає на території держави-агресора. Увагу спецслужб рф таксист привернув через свої антиукраїнські коментарі в одному з чатів у Telegram.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Під прикриттям таксиста

Краматорський зловмисник використовував власний автомобіль як ідеальне прикриття для збору розвідданих. Він спеціально брав замовлення від українських захисників, підвозив їх до штабів та ремонтних баз, а дорогою завуальовано випитував потрібну інформацію. При цьому водій майстерно видавав себе за людину з проукраїнською позицією.

Зібрані локації шпигун надсилав своєму куратору у вигляді звичайних скриншотів з Google Maps. Окремим завданням від вербувальника була перевірка об'єктів на наявність бронеавтомобілів та новітніх наземних роботизованих комплексів Сил оборони. Загалом, таксист встиг передати ворогу дані щодо шести важливих локацій.



Зрадникам, які наводять ворожі ракети на рідне місто та його людей, немає виправдання. За такі злочини 15 років тюрми здаються замалим терміном – тут має бути лише довічне ув'язнення без права на амністію.. Фото: з матеріалів слідства

Затримання та наслідки

Співробітники СБУ затримали агента просто за місцем проживання, коли той саме готував до відправки нову порцію координат. Під час обшуків у нього вилучили комп'ютерну техніку та смартфон із неспростовними доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За свої дії він може отримати 15 років тюрми або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.