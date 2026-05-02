Tatra отметит 40 лет на "Дакаре": на подиум выедет 20 легендарных машин

Посетителям обещают самую большую тематическую экспозицию в истории бренда – более 20 гоночных грузовиков Tatra разных поколений. Среди них будут как исторические машины, так и современные спортивные спецверсии.

Как говорится в релизе производителя на собственном сайте и на ФБ-странице, отдельное внимание привлечет техника команды Fesh Fesh Team, которая недавно тестировала свои автомобили в марокканских пустынях перед очередным "Дакаром".

На подиум истории великих гонок приглашены..

Празднование в Копрживнице станет не только выставкой техники, но и большой встречей гонщиков, механиков и конструкторов, которые творили 40-летнюю историю Tatra на самом тяжелом ралли планеты.

Команда покажет:

современный спецкар Tatra FF8 4×4;

легендарные T 815 4×4 "Petrobra";

T 815 6×6 "CSO";

гоночный Tatra Jamal 4×4 в новом оранжево-черном дизайне;

машины сопровождения Tatra Phoenix 6×6 и 8×8.

Фотоподборка спортивных версий Tatra на дакаровских трассах. Фото: Tatra Trucks

Как Tatra стала легендой "Дакара"

Первые грузовики Tatra стартовали в ралли Париж – Дакар в 1986 году. Уже через два года экипаж Карела Лопрайса одержал историческую победу на Tatra T 815 4×4.

Именно девяностые годы стали "золотой эрой" чешской марки. Заводская команда Tatra шесть раз выигрывала “Дакар”, а имя Карела Лопрайса стало одним из символов марафона.

Особую славу получили модели:

Tatra 815 4×4 "Пожарник";

Tatra Puma;

Tatra Phoenix;

гоночные версии T 815 6×6

От Африки до Саудовской Аравии

После завершения заводской программы в 2000 году традицию продолжили частные команды – Loprais Team, Buggyra Racing, Tomáš Tomeček Team и Fesh Fesh Team.

Сегодня Tatra остается одним из самых известных брендов в мире ралли-рейдов, а ее грузовики выступают не только на "Дакаре" в Саудовской Аравии, но и на Africa Eco Race – наследники классического африканского маршрута.