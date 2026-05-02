Tatra отметит 40 лет на "Дакаре": на подиум выедет 20 легендарных машин

Полет в прыжке, а затем приземление не каждый грузовик выдержит, но для Tatra это привычно
Посетителям обещают самую большую тематическую экспозицию в истории бренда – более 20 гоночных грузовиков Tatra разных поколений. Среди них будут как исторические машины, так и современные спортивные спецверсии.
Как говорится в релизе производителя на собственном сайте и на ФБ-странице, отдельное внимание привлечет техника команды Fesh Fesh Team, которая недавно тестировала свои автомобили в марокканских пустынях перед очередным "Дакаром".
На подиум истории великих гонок приглашены..
Празднование в Копрживнице станет не только выставкой техники, но и большой встречей гонщиков, механиков и конструкторов, которые творили 40-летнюю историю Tatra на самом тяжелом ралли планеты.
Команда покажет:
- современный спецкар Tatra FF8 4×4;
- легендарные T 815 4×4 "Petrobra";
- T 815 6×6 "CSO";
- гоночный Tatra Jamal 4×4 в новом оранжево-черном дизайне;
- машины сопровождения Tatra Phoenix 6×6 и 8×8.
Фотоподборка спортивных версий Tatra на дакаровских трассах.
Как Tatra стала легендой "Дакара"
Первые грузовики Tatra стартовали в ралли Париж – Дакар в 1986 году. Уже через два года экипаж Карела Лопрайса одержал историческую победу на Tatra T 815 4×4.
Именно девяностые годы стали "золотой эрой" чешской марки. Заводская команда Tatra шесть раз выигрывала “Дакар”, а имя Карела Лопрайса стало одним из символов марафона.
Особую славу получили модели:
- Tatra 815 4×4 "Пожарник";
- Tatra Puma;
- Tatra Phoenix;
- гоночные версии T 815 6×6
От Африки до Саудовской Аравии
После завершения заводской программы в 2000 году традицию продолжили частные команды – Loprais Team, Buggyra Racing, Tomáš Tomeček Team и Fesh Fesh Team.
Сегодня Tatra остается одним из самых известных брендов в мире ралли-рейдов, а ее грузовики выступают не только на "Дакаре" в Саудовской Аравии, но и на Africa Eco Race – наследники классического африканского маршрута.