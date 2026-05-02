Tatra відзначить 40 років на "Дакарі": на подіум виїде 20 легендарних машин

Відвідувачам обіцяють найбільшу тематичну експозицію в історії бренду – понад 20 гоночних вантажівок Tatra різних поколінь. Серед них будуть як історичні машини, так і сучасні спортивні спецверсії.

Як йдеться в релізі виробника на власному сайті та на ФБ-сторінці, окрему увагу приверне техніка команди Fesh Fesh Team, яка нещодавно тестувала свої автомобілі у марокканських пустелях перед черговим "Дакаром".

На подіум історії великих перегонів запрошені…

Святкування у Копрживниці стане не лише виставкою техніки, а й великою зустріччю гонщиків, механіків та конструкторів, котрі творили 40-річну історію Tatra на найважчому ралі планети.

Команда покаже:

сучасний спецкар Tatra FF8 4×4;

легендарні T 815 4×4 "Petrobra";

T 815 6×6 "CSO";

гоночний Tatra Jamal 4×4 у новому помаранчево-чорному дизайні;

машини супроводу Tatra Phoenix 6×6 та 8×8.

Фотодобірка спортивних версій Tatra на дакарівських трасах. Фото: Tatra Trucks

Як Tatra стала легендою "Дакара"

Перші вантажівки Tatra стартували у ралі Париж – Дакар у 1986 році. Уже за два роки екіпаж Карела Лопрайса здобув історичну перемогу на Tatra T 815 4×4.

Саме дев’яності роки стали «золотою ерою» чеської марки. Заводська команда Tatra шість разів вигравала “Дакар”, а ім’я Карела Лопрайса стало одним із символів марафону.

Особливу славу отримали моделі:

Tatra 815 4×4 "Пожежник";

Tatra Puma;

Tatra Phoenix;

гоночні версії T 815 6×6

Від Африки до Саудівської Аравії

Після завершення заводської програми у 2000 році традицію продовжили приватні команди – Loprais Team, Buggyra Racing, Tomáš Tomeček Team та Fesh Fesh Team.

Сьогодні Tatra залишається одним із найвідоміших брендів у світі ралі-рейдів, а її вантажівки виступають не лише на "Дакарі" у Саудівській Аравії, а й на Africa Eco Race – спадкоємці класичного африканського маршруту.