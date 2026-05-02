Tatra відзначить 40 років на "Дакарі": на подіум виїде 20 легендарних машин

Tatra Trucks
Політ у стрибку, а потім приземлення не кожна вантажівка витримає, але для Tatra то звичне
Відвідувачам обіцяють найбільшу тематичну експозицію в історії бренду – понад 20 гоночних вантажівок Tatra різних поколінь. Серед них будуть як історичні машини, так і сучасні спортивні спецверсії.
Як йдеться в релізі виробника на власному сайті та на ФБ-сторінці, окрему увагу приверне техніка команди Fesh Fesh Team, яка нещодавно тестувала свої автомобілі у марокканських пустелях перед черговим "Дакаром".
На подіум історії великих перегонів запрошені…
Святкування у Копрживниці стане не лише виставкою техніки, а й великою зустріччю гонщиків, механіків та конструкторів, котрі творили 40-річну історію Tatra на найважчому ралі планети.
Команда покаже:
- сучасний спецкар Tatra FF8 4×4;
- легендарні T 815 4×4 "Petrobra";
- T 815 6×6 "CSO";
- гоночний Tatra Jamal 4×4 у новому помаранчево-чорному дизайні;
- машини супроводу Tatra Phoenix 6×6 та 8×8.
Фотодобірка спортивних версій Tatra на дакарівських трасах. Фото: Tatra Trucks
Як Tatra стала легендою "Дакара"
Перші вантажівки Tatra стартували у ралі Париж – Дакар у 1986 році. Уже за два роки екіпаж Карела Лопрайса здобув історичну перемогу на Tatra T 815 4×4.
Саме дев’яності роки стали «золотою ерою» чеської марки. Заводська команда Tatra шість разів вигравала “Дакар”, а ім’я Карела Лопрайса стало одним із символів марафону.
Особливу славу отримали моделі:
- Tatra 815 4×4 "Пожежник";
- Tatra Puma;
- Tatra Phoenix;
- гоночні версії T 815 6×6
Від Африки до Саудівської Аравії
Після завершення заводської програми у 2000 році традицію продовжили приватні команди – Loprais Team, Buggyra Racing, Tomáš Tomeček Team та Fesh Fesh Team.
Сьогодні Tatra залишається одним із найвідоміших брендів у світі ралі-рейдів, а її вантажівки виступають не лише на "Дакарі" у Саудівській Аравії, а й на Africa Eco Race – спадкоємці класичного африканського маршруту.