Tesla неожиданно сворачивает производство скандального Cybertruck

Как сообщает издание Motor1, генеральный директор бренда Илон Маск лично подтвердил эти планы на своей странице в социальной сети X. Миллиардер не уточнил, переедет ли сборник на другое предприятие, однако эксперты рынка уверены, что модель тихо готовится к полной отставке.

Коммерческие успехи "стального треугольника" оказались далеки от первоначальных амбиций руководства. Вместо обещанных 250 тысяч машин в год, за первые девять месяцев 2026 года в США удалось реализовать лишь 11 586 экземпляров, что на 28 процентов меньше прошлогодних показателей.

Главной проблемой стала цена, которая так и не приблизилась к заявленным на презентации 39 900 долларов. Когда первые клиенты получили свои машины в конце 2023 года, базовый прайс оказался значительно выше, а постоянные отзывы и жалобы на качество сборки только отпугивали потенциальных покупателей.

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