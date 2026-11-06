Tesla несподівано згортає виробництво скандального Cybertruck

Як повідомляє видання Motor1, генеральний директор бренду Ілон Маск особисто підтвердив ці плани на своїй сторінці у соціальній мережі X. Мільярдер не уточнив, чи переїде збірка на інше підприємство, проте експерти ринку впевнені, що модель тихо готують до повної відставки.

Комерційні успіхи "сталевого трикутника" виявилися далекими від початкових амбіцій керівництва. Замість обіцяних 250 тисяч машин на рік, за перші дев'ять місяців 2026 року в США вдалося реалізувати лише 11 586 екземплярів, що на 28 відсотків менше за торішні показники.

Головною проблемою стала ціна, яка так і не наблизилася до заявлених на презентації 39 900 доларів. Коли перші клієнти отримали свої машини наприкінці 2023 року, базовий прайс виявився значно вищим, а постійні відкликання та скарги на якість збірки лише відлякували потенційних покупців.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Новий улюбленець замість пікапа