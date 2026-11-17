Согласно обнародованным планам компании, американский автопроизводитель готовится построить совершенно новый производственный корпус вблизи Берлина. Главной целью этой инвестиции станет массовая сборка автономных электромобилей, которые должны изменить представление о городском транспорте. Об этом пишет УкрАвтопром.

Масштабное строительство планируется начать уже в середине 2027 года. Если все пойдет по графику, первые серийные экземпляры инновационного такси сойдут с немецкого конвейера в 2029 году.

Такие радикальные изменения существенно перекроят автомобильную карту Европы. После завершения всех работ предприятие в Грюнхайде оставит позади традиционных немецких гигантов и станет самым большим автозаводом на территории страны.

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Стоит ли верить в успех проекта

В то же время эксперты относятся к таким громким заявлениям с определенной долей скептицизма. Пока перспективы массового запуска беспилотников вызывают немало логических вопросов у специалистов отрасли.

Главная проблема состоит в том, что распиаренный Cybercab пока способен работать только в строго ограниченных тестовых зонах на территории США. Его полностью автономные возможности в реальных условиях европейских городов еще не доведены, поэтому к 2029 году инженерам Tesla предстоит решить немало технических и юридических нюансов.