Згідно з оприлюдненими планами компанії, американський автовиробник готується звести абсолютно новий виробничий корпус поблизу Берліна. Головною метою цієї інвестиції стане масове складання автономних електромобілів, які мають змінити уявлення про міський транспорт. Про це пише УкрАвтопром.

Масштабне будівництво планують розпочати вже в середині 2027 року. Якщо все піде за графіком, перші серійні екземпляри інноваційного таксі зійдуть із німецького конвеєра у 2029 році.

Такі радикальні зміни суттєво перекроять автомобільну карту Європи. Після завершення всіх робіт підприємство в Грюнхайде залишить позаду традиційних німецьких гігантів і стане найбільшим автозаводом на території країни.

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Чи варто вірити в успіх проекту

Водночас експерти ставляться до таких гучних заяв із певною часткою скептицизму. Наразі перспективи масового запуску безпілотників викликають чимало логічних питань у фахівців галузі.

Головна проблема полягає в тому, що розпіарений Cybercab поки що здатний працювати лише в суворо обмежених тестових зонах на території США. Його повністю автономні можливості в реальних умовах європейських міст ще не доведені, тому до 2029 року інженерам Tesla доведеться вирішити чимало технічних та юридичних нюансів.