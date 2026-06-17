Tesla установила автомобильный пылесос возле зарядной станции

Tesla установила автомобильный пылесос непосредственно возле зарядных станций Supercharger в Германии. Такой сервис позволяет водителям с пользой провести время зарядки: пока электромобиль пополняет запас энергии, владелец может убрать салон.

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Откуда появились пылесосы

Новую опцию заметил владелец Tesla Уоррен Уайт, который опубликовал фото в соцсети X. Он назвал это удобной функцией, ведь пылесос расположен рядом с зарядной станцией и не требует отдельной остановки после зарядки.

По данным Electrek, это может быть первый случай, когда Tesla установила автомобильный пылесос непосредственно возле зарядных станций Supercharger.

Это не просто зарядная станция

Станция, где появился пылесос, уже является одной из самых оснащенных в сети Tesla. На ней установлены зарядные стойки V4, солнечный навес и лаунж-зона для владельцев электромобилей.

То есть Tesla постепенно отходит от формата “просто зарядка у дороги”. Компания пытается сделать процесс зарядки более похожим на полноценную остановку в пути: с отдыхом, кофе, туалетом, возможностью перекусить или выполнить мелкие бытовые дела.

В случае с пылесосом эта идея выглядит особенно логичной. Зарядка электромобиля даже на скоростной станции всё равно занимает определённое время. Если эти минуты можно использовать для уборки салона, сама остановка становится менее пассивной.

Tesla давно экспериментирует с сервисами возле зарядных станций

Tesla уже много лет тестирует различные дополнительные сервисы возле своих Supercharger. Еще в 2017 году компания открыла первый лаунж для владельцев с кофейней и туалетами на станции Kettleman City в Калифорнии.

Впоследствии возле некоторых зарядных станций появились устройства для мытья стекол, а позже Tesla начала развертывать компактные лаунж-модули с автоматизированным кофе и едой.

Самый амбициозный проект такого рода — Tesla Diner в Голливуде. Это ретрофутуристическое заведение с 80 зарядными стойками V4, двухэтажным рестораном и большими LED-экранами в формате кинотеатра drive-in.

Следующий шаг – компрессор для шин

После пылесоса логичным дополнением для Supercharger может стать компрессор для подкачки шин. Для обычных АЗС это базовая услуга, но для зарядных станций электромобилей такие вещи пока не стали стандартом.

Впрочем, у Tesla уже есть подобный опыт. Крупный Supercharger в городе Гоулберн в Австралии, открывшийся в 2025 году, получил воздушный компрессор для шин.

Если совместить компрессор с пылесосом, зарядная станция фактически начинает выполнять роль современного электрического аналога АЗС: водитель может не только зарядить автомобиль, но и убрать салон, проверить давление в шинах, отдохнуть и перекусить.

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Почему это важно для электромобилей

Одно из главных отличий электромобиля от автомобиля с ДВС – другой сценарий остановки в пути. На АЗС водитель обычно проводит несколько минут: заправился, оплатил, поехал. На скоростной зарядке остановка длится дольше, поэтому качество инфраструктуры вокруг зарядки имеет большее значение.

Именно поэтому производители и операторы зарядных сетей постепенно добавляют сервисы, которые делают время зарядки полезным или приятным. Пилотяг возле Supercharger – небольшая деталь, но она хорошо показывает направление развития инфраструктуры.

Зарядная станция будущего – это уже не просто кабель и стойка. Это место, где водитель может восстановить запас хода, отдохнуть и подготовить автомобиль к следующему отрезку маршрута.

Сеть Supercharger продолжает расти