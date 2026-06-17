Tesla встановила автомобільний пилотяг біля зарядної станції

Tesla встановила автомобільний пилотяг безпосередньо біля зарядних стійок Supercharger у Німеччині. Такий сервіс дозволяє водіям використати час зарядки з користю: поки електромобіль поповнює запас енергії, власник може прибрати салон.

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Де зʼявились пилосмоки

Нову опцію помітив власник Tesla Воррен Вайт, який опублікував фото у соцмережі X. Він назвав це зручною функцією, адже пилотяг розташований поруч із зарядним місцем і не потребує окремої зупинки після заряджання.

За даними Electrek, це може бути перший випадок, коли Tesla встановила автомобільний пилосос безпосередньо біля зарядних місць Supercharger.

Це не просто зарядна станція

Станція, де з’явився пилотяг, уже є однією з найбільш оснащених у мережі Tesla. Вона має зарядні стійки V4, сонячний навіс і лаунж-зону для власників електромобілів.

Тобто Tesla поступово відходить від формату “просто зарядка біля дороги”. Компанія намагається зробити процес заряджання більш схожим на повноцінну зупинку в дорозі: з відпочинком, кавою, туалетом, можливістю перекусити або виконати дрібні побутові справи.

У випадку з порохотягом ідея виглядає особливо логічною. Заряджання електромобіля навіть на швидкісній станції все одно займає певний час. Якщо ці хвилини можна використати для прибирання салону, сама зупинка стає менш пасивною.

Tesla давно експериментує з сервісами біля зарядок

Tesla вже багато років тестує різні додаткові сервіси біля своїх Supercharger. Ще у 2017 році компанія відкрила перший лаунж для власників із кав’ярнею та туалетами на станції Kettleman City у Каліфорнії.

Згодом біля деяких зарядних станцій з’явилися пристрої для миття скла, а пізніше Tesla почала розгортати компактні лаунж-модулі з автоматизованою кавою та їжею.

Найамбітніший проєкт такого типу — Tesla Diner у Голлівуді. Це ретрофутуристичний заклад із 80 зарядними стійками V4, двоповерховим рестораном і великими LED-екранами у форматі drive-in кінотеатру.

Наступний крок — компресор для шин

Після порохотяга логічним доповненням для Supercharger може стати компресор для підкачування шин. Для звичайних АЗС це базова послуга, але для зарядних станцій електромобілів такі речі поки що не стали стандартом.

Втім, Tesla вже має подібний досвід. Великий Supercharger у місті Goulburn в Австралії, який відкрився у 2025 році, отримав повітряний компресор для шин.

Якщо поєднати компресор із пилотяга, зарядна станція фактично починає виконувати роль сучасного електричного аналога АЗС: водій може не лише зарядити авто, а й прибрати салон, перевірити тиск у шинах, відпочити та перекусити.

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Чому це важливо для електромобілів

Одна з головних відмінностей електромобіля від авто з ДВЗ — інший сценарій зупинки в дорозі. На АЗС водій зазвичай проводить кілька хвилин: заправився, оплатив, поїхав. На швидкісній зарядці зупинка довша, тому якість інфраструктури навколо зарядки має більше значення.

Саме тому виробники й оператори зарядних мереж поступово додають сервіси, які роблять час заряджання корисним або приємним. Пилотяг біля Supercharger — невелика деталь, але вона добре показує напрям розвитку інфраструктури.

Зарядна станція майбутнього — це вже не просто кабель і стійка. Це місце, де водій може відновити запас ходу, відпочити й підготувати автомобіль до наступного відрізка маршруту.

Мережа Supercharger продовжує зростати