В Японии цены на электрические авто могут упасть вдвое: правительство существенно увеличивает субсидии

Согласно новым правилам, выплаты на покупку электромобилей выросли на 300 тысяч иен (1 880 долларов) и достигли 1,3 миллиона иен (8 160 долларов), а для гибридов – 1,15 миллиона иен ($7220), отмечает Carscoops.

Кроме этого, остаются в силе выплаты в размере 100 тысяч иен (620 долларов) за грузопассажирские машины, или на установку двунаправленных зарядных станций и 150 000 иен (940 долларов) за переход на 100% возобновляемую электроэнергию. Еще 300 тысяч иен ($1884) можно получить при использовании солнечных панелей по месту жительства или работы.

Размер помощи зависит от производителя и происхождения батарей.

Объем компенсации существенно отличается в зависимости от бренда избранного автомобиля. Согласно отчету Nikkei Asia, дополнительные льготы от Токио распределяются следующим образом:

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Toyota, Nissan, Honda получают максимальные 400 тысяч иен (2510 долларов);

Mitsubishi, BMW, Mercedes-Benz, Tesla – 300 тысяч иен (1880 долларов);

Покупатели BYD имеют право всего на 100 тысяч иен (620 долларов);

Daihatsu: дополнительные льготы отсутствуют.

Производители с объемом продаж более 60 автомобилей с нулевым уровнем выбросов в префектуре Токио за 2025 год имеют право на дополнительные стимулы, как и участники программы "зеленой трансформации" (до 200 тысяч иен или 1250 долларов). Эти городские выплаты суммируются с мерами центрального правительства Японии, которое дает до 1,3 миллиона иен (8160 долларов) при использовании японских батарей.

Например, для BYD национальная субсидия составляет всего 150 тысяч иен ($940). В случае покупки электромобиля Toyota bZ4X сочетание максимальных государственных и муниципальных льгот позволяет снизить начальную цену с 4,8 миллиона иен до примерно 2,2 миллиона иен (с 30 150 до 13 820 долларов).

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