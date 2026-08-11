В Японії ціни на електричні авто можуть впасти вдвічі: уряд суттєво збільшує субсидії

Згідно з новими правилами, виплати на покупку електромобілів зросли на 300 тисяч єн (1880 доларів) і досягли 1,3 мільйона єн (8160 доларів), а для гібридів – 1,15 мільйона єн ($7220), зазначає Carscoops.

Окрім цього, залишаються чинними виплати в розмірі 100 тисяч єн (620 доларів) за вантажопасажирські машини, або на встановлення двонаправлених зарядних станцій та 150 тисяч єн (940 доларів) за перехід на 100% відновлювану електроенергію. Ще 300 тисяч єн ($1884) можна отримати у разі використання сонячних панелей за місцем проживання чи роботи.

Розмір допомоги залежить від автовиробника та походження батарей

Обсяг компенсації суттєво відрізняється залежно від бренду обраного автомобіля. Згідно зі звітом Nikkei Asia, додаткові пільги від Токіо розподіляються наступним чином:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Toyota, Nissan, Honda отримують максимальні 400 тисяч єн (2510 доларів);

Mitsubishi, BMW, Mercedes-Benz, Tesla – 300 тисяч єн (1880 доларів);

Покупці BYD мають право лише на 100 тисяч єн (620 доларів);

Daihatsu: додаткові пільги наразі відсутні.

Виробники з обсягом продажів понад 60 авто з нульовим рівнем викидів у префектурі Токіо за 2025 рік мають право на додаткові стимули, як і учасники програми "зеленої трансформації" (до 200 тисяч єн або 1250 доларів). Ці міські виплати підсумовуються із заходами центрального уряду Японії, який дає до 1,3 мільйона єн (8160 доларів) за умови використання японських батарей.

Наприклад, для BYD національна субсидія становить лише 150 тисяч єн ($940). У разі купівлі електромобіля Toyota bZ4X поєднання максимальних державних і муніципальних пільг дозволяє зменшити початкову ціну з 4,8 мільйона єн до приблизно 2,2 мільйона єн (з 30 150 до 13 820 доларів).

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