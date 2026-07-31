BYD досяг позначки у 100 тисяч проданих автомобілів у Великій Британії

Темпи зростання компанії суттєво прискорилися протягом останнього часу. Лише за перші шість місяців поточного року BYD продав у країні 37 995 автомобілів, що становить понад третину від усього сукупного обсягу продажів бренду за весь період присутності на ринку.

Масштабування модельного ряду та розширення дилерської мережі

На момент старту британських продажів у 2023 році асортимент BYD складався з єдиної моделі – кросовера Atto 3. Наразі лінійка автомобілів бренду розширилася до десяти різних авто. Паралельно з цим відбулося масштабування роздрібної мережі: кількість партнерських автосалонів зросла з початкових 5 дилерських центрів до 143 точок по всій країні.

За даними Товариства автовиробників та автотрейдерів (SMMT), у червні обсяг продажів BYD збільшився на 36,2% і склав 6 242 одиниці, що дозволило компанії зайняти 2,93% місцевого автомобільного ринку.

Надалі бренд планує вивести на британський ринок нові моделі, серед яких пікап Shark, позашляховик Ti 7, а також автомобілі суббренду Denza, включаючи моделі Z та Z9 GT.

Загальні тенденції зростання китайських брендів на британському ринку