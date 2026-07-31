BYD достиг отметки в 100 тысяч проданных автомобилей в Великобритании

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BYD Atto 2
Темпы роста компании существенно ускорились за последнее время. Только за первые шесть месяцев текущего года BYD продал в стране 37 995 автомобилей, что составляет более трети всего совокупного объема продаж бренда за весь период присутствия на рынке.
Масштабирование модельного ряда и расширение дилерской сети
На момент старта британских продаж в 2023 году ассортимент BYD состоял из единственной модели – кроссовера Atto 3. В настоящее время линейка автомобилей бренда расширилась до десяти разных авто. Параллельно с этим произошло масштабирование розничной сети: количество партнерских автосалонов возросло с начальных 5 дилерских центров до 143 точек по всей стране.
По данным Общества автопроизводителей и автотрейдеров (SMMT), в июне объем продаж BYD увеличился на 36,2% и составил 6242 единицы, что позволило компании занять 2,93% местного автомобильного рынка.
В дальнейшем бренд планирует вывести на британский рынок новые модели, среди которых пикап Shark, внедорожник Ti 7, а также автомобили суббренда Denza, включая модели Z да Z9 GT.
Общие тенденции роста китайских брендов на британском рынке
- BYD не является единственным китайским производителем, демонстрирующим высокие показатели в Великобритании. Кроссовер Jaecoo 7 от компании Chery также быстро вышел в лидеры продаж.
- Кроссовер с начальной стоимостью от 24 555 фунтов стерлингов (около 33 072 долларов) занял седьмую строчку в рейтинге самых продаваемых авто июня с показателем в 3 145 реализованных единиц.
- Общий объем продаж Jaecoo 7 с начала года достиг 23 840 экземпляров, что вывело модель на третье место в общем зачете рынка. Ford Puma да Kia Sportage.