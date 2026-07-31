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BYD достиг отметки в 100 тысяч проданных автомобилей в Великобритании

Китайский автопроизводитель преодолел рубеж в 100 тысяч проданных автомобилей на рынке Великобритании. Для этого достижение компании BYD понадобилось чуть более трех лет с момента официального выхода на британский рынок. Представители бренда отмечают, что традиционным автомобильным маркам обычно требовались десятилетия для достижения подобных объемов реализации.
BYD продал 100 000 авто в Великобритании: причина рекордных темпов китайского бренда

ФОТО: BYD|

BYD Atto 2

Данила Северенчук
logo31 июля, 12:30
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Темпы роста компании существенно ускорились за последнее время. Только за первые шесть месяцев текущего года BYD продал в стране 37 995 автомобилей, что составляет более трети всего совокупного объема продаж бренда за весь период присутствия на рынке.

Масштабирование модельного ряда и расширение дилерской сети

На момент старта британских продаж в 2023 году ассортимент BYD состоял из единственной модели – кроссовера Atto 3. В настоящее время линейка автомобилей бренда расширилась до десяти разных авто. Параллельно с этим произошло масштабирование розничной сети: количество партнерских автосалонов возросло с начальных 5 дилерских центров до 143 точек по всей стране.

По данным Общества автопроизводителей и автотрейдеров (SMMT), в июне объем продаж BYD увеличился на 36,2% и составил 6242 единицы, что позволило компании занять 2,93% местного автомобильного рынка.

В дальнейшем бренд планирует вывести на британский рынок новые модели, среди которых пикап Shark, внедорожник Ti 7, а также автомобили суббренда Denza, включая модели Z да Z9 GT.

Общие тенденции роста китайских брендов на британском рынке

  • BYD не является единственным китайским производителем, демонстрирующим высокие показатели в Великобритании. Кроссовер Jaecoo 7 от компании Chery также быстро вышел в лидеры продаж.
  • Кроссовер с начальной стоимостью от 24 555 фунтов стерлингов (около 33 072 долларов) занял седьмую строчку в рейтинге самых продаваемых авто июня с показателем в 3 145 реализованных единиц.
  • Общий объем продаж Jaecoo 7 с начала года достиг 23 840 экземпляров, что вывело модель на третье место в общем зачете рынка. Ford Puma да Kia Sportage.
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