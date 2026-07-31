BYD достиг отметки в 100 тысяч проданных автомобилей в Великобритании

Темпы роста компании существенно ускорились за последнее время. Только за первые шесть месяцев текущего года BYD продал в стране 37 995 автомобилей, что составляет более трети всего совокупного объема продаж бренда за весь период присутствия на рынке.

Масштабирование модельного ряда и расширение дилерской сети

На момент старта британских продаж в 2023 году ассортимент BYD состоял из единственной модели – кроссовера Atto 3. В настоящее время линейка автомобилей бренда расширилась до десяти разных авто. Параллельно с этим произошло масштабирование розничной сети: количество партнерских автосалонов возросло с начальных 5 дилерских центров до 143 точек по всей стране.

По данным Общества автопроизводителей и автотрейдеров (SMMT), в июне объем продаж BYD увеличился на 36,2% и составил 6242 единицы, что позволило компании занять 2,93% местного автомобильного рынка.

В дальнейшем бренд планирует вывести на британский рынок новые модели, среди которых пикап Shark, внедорожник Ti 7, а также автомобили суббренда Denza, включая модели Z да Z9 GT.

Общие тенденции роста китайских брендов на британском рынке