ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США в Украине.

Как свидетельствует свежая статистика, общее количество импортируемых машин оказалось на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Тем не менее, этот сегмент остается одним из важнейших источников пополнения нашего автопарка относительно свежими транспортными средствами.

Интересно, что средний возраст легковых автомобилей с пробегом, пересекшим океан в октябре, составляет вполне адекватные 5,6 года. Это значит, что украинцы преимущественно ищут не подержанные машины, а современные модели с актуальным дизайном и хорошим запасом ресурса.

Битва двигателя: бензин еще держится

Если взглянуть на предпочтения двигателей, то наибольшая доля все еще принадлежит классическим бензиновым авто.– они охватили 45 процентов рынка. Но с настоящим прорывом стали электромобили, забравшие себе солидные 36 процентов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Гибридные установки предпочли 14 процентов покупателей. А вот тяжелые нефтяные двигатели и машины с газобаллонным оборудованием оказались в аутсайдерах– дизельным авто досталось всего 3 процента, тогда как машины с ГБО заинтересовали скромные 2 процента автомобилистов.

ТОП-5 любимцев публики

Абсолютным лидером симпатий стала марка Tesla, буквально разорвавшая статистику продаж. Первое место уверенно забрала практичная Tesla Model Y с показателем в 596 зарегистрированных единиц, а серебро досталось популярному седану Tesla Model 3, выбравшему 483 водителя.

Тройку лидеров замыкает проверенный временем кроссовер Ford Escape, результат которого составил 469 привезенных автомобилей. Дальше в рейтинга расположились премиальные кроссоверы: компактный BMW X3 нашел 309 новых владельцев, а статусный BMW X5 разошелся тиражом в 296 экземпляров.