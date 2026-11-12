ТОП-5 найпопулярніших вживаних авто з США в Україні

Як свідчить свіжа статистика, загальна кількість імпортованих машин виявилася на 10 відсотків меншою, ніж за аналогічний період 2025 року. Проте цей сегмент залишається одним із найважливіших джерел поповнення нашого автопарку відносно свіжими транспортними засобами.

Цікаво, що середній вік легковиків з пробігом, які перетнули океан у жовтні, становить цілком адекватні 5,6 року. Це означає, що українці переважно шукають не старі машини, а сучасні моделі з актуальним дизайном та хорошим запасом ресурсу.

Битва моторів: бензин ще тримається

Якщо поглянути на вподобання щодо двигунів, то найбільша частка все ще належить класичним бензиновим авто – вони охопили 45 відсотків ринку. Але справжнім проривом стали електромобілі, які забрали собі солідні 36 відсотків.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Гібридним установкам віддали перевагу 14 відсотків покупців. А от важкі нафтові двигуни та машини з газобалонним обладнанням опинилися в аутсайдерах – дизельним авто дісталося лише 3 відсотки, тоді як машини з ГБО зацікавили скромні 2 відсотки автомобілістів.

ТОП-5 улюбленців публіки

Абсолютним лідером симпатій стала марка Tesla, яка буквально розірвала статистику продажів. Перше місце впевнено забрала практична Tesla Model Y із показником у 596 зареєстрованих одиниць, а срібло дісталося популярному седану Tesla Model 3, який обрали 483 водії.

Трійку лідерів замикає перевірений часом кросовер Ford Escape, результат якого склав 469 привезених авто. Далі в рейтингу розташувалися преміальні кросовери: компактний BMW X3 знайшов 309 нових власників, а статусний BMW X5 розійшовся тиражем у 296 екземплярів.