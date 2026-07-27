Toyota показала кратчайшую версию Land Cruiser 70 со сложным лобовым стеклом

В видеоролике специалисты продемонстрировали три разных варианта Land Cruiser 70 SWB, отмечает. Первым стал черный узкофюзеляжный внедорожник с жесткой крышей, предназначенный для коммерческих нужд: он оснащен шноркелем, стальными колесными дисками, ручными стеклоподъемниками и практичным виниловым салоном.

Второй экземпляр представляет собой версию песочного цвета с расширенными крыльями, комбинированной обшивкой салона и мультимедийной системой. Однако наибольшее внимание привлек кабриолет с мягким верхом и сложным лобовым стеклом, которое можно отстегнуть и зафиксировать на капоте.

Как пишет Carscoops, главный инженер Масая Учияма отметил, что такая конструкция пользуется спросом среди фермеров, поскольку позволяет бросать лакомство прямо из автомобиля во время движения на ранчо. Кабриолет также получил дугу безопасности и боковые сиденья в задней части кузова, что увеличивает общую вместимость до шести или семи человек.

Габариты, платформа и силовые агрегаты

Модификация SWB отличается высокой маневренностью благодаря короткой колесной базе, которая составляет всего 2310 миллиметров. Для сравнения, этот показатель на 120 миллиметров меньше, чем у самой маленькой европейской модели Toyota Aygo X, и всего на 60 миллиметров длиннее колесной базы Suzuki Jimny. Общая протяженность внедорожника достигает 4235 миллиметров.

В основе Land Cruiser SWB лежит крепкая рамная конструкция с жесткими неразъемными мостами спереди и сзади, пружинной подвеской спереди и листовыми рессорами сзади. В зависимости от региона продаж внедорожник предлагается с двумя типами силовых установок:

4,2-литровый атмосферный шестицилиндровый дизель, развивающий мощность 131 л.с. и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач;

4,0-литровый бензиновый двигатель V6 имеет мощность 231 л.с. и комплектуется шестиступенчатым автоматом.

Обе по умолчанию версии оснащены системой полного привода.

География продаж и стоимость