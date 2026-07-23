В Японии заметили замаскированный прототип электромобиля Land Cruiser

Как пишет Carscoops, предполагается, что этот прототип является первым серийным Land Cruiser, который будет предлагаться с полностью электрической силовой установкой без рамной конструкции кузова. Фотографиями прототипа машины в Facebook поделился Андреа Карлуччи, директор по маркетинговой стратегии Toyota Europe.

Он оставил подпись к фото "Легенда развивается… #LandCruiser #Tahara Какая команда!!", что практически подтверждает принадлежность прототипа к культовой линейке. Хотя большую часть автомобиля закрывают члены испытательной команды, отдельные элементы – горизонтальные фары и нижняя часть бампера – перекликаются с концептом Land Cruiser Se 2023 года.

По размерам новинка сопоставима с Toyota Highlander, но имеет несколько меньший дорожный просвет по сравнению с рамным Land Cruiser 300 и оснащена многоспицевыми колесными дисками, похожими на диски роскошного Century.

Переход на цельную платформу и габариты

Концепт Land Cruiser Se 2023 года имел длину 5150 мм и колесную базу 3050 мм, что делает его на 35 мм длиннее 300-й серии, а расстояние между осями увеличено на 200 мм. Пока неизвестно, сохранит ли такие параметры серийная версия. Вместо традиционной рамы новый электрический внедорожник будет базироваться на платформе e-TNGA или ее усовершенствованной версии.

Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Благодаря цельной конструкции кузова автомобиль получит лучшую управляемость и плавность хода в истории модели, хотя это может частично снизить его внедорожные возможности по сравнению с рамными вариантами FJ, 70, 250 и 300. По информации австралийского издания Drive, электрическая силовая установка по производительности превзойдет текущие версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды.

Силовая установка и перспективные технологии