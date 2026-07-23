У Японії помітили замаскований прототип електричного Land Cruiser

Як пише Carscoops, передбачається, що цей прототип є першим серійним Land Cruiser, який пропонуватиме повністю електричну силову установку без рамної конструкції кузова. Кадрами прототипу машини у Facebook поділився Андреа Карлуччі, директор з маркетингу стратегії Toyota Europe.

Він залишиві підпис до фото "Легенда розвивається…#Land Cruiser #Tahara Яка команда!!", який практично підтверджує належність прототипу до культової лінійки. Хоча більшу частину авто закривають члени випробувальної команди, окремі елементи – горизонтальні фари та нижня частина бампера – перегукуються з концептом Land Cruiser Se 2023 року.

За розмірами новинка співвідносна з Toyota Highlander, але має дещо нижчий дорожній просвіт порівняно з рамним Land Cruiser 300 та оснащена багатоспицевими колісними дисками, схожими на диски розкішного Century.

Перехід на цільну платформу та габарити

Концепт Land Cruiser Se 2023 року мав довжину 5150 мм та колісну базу 3050 мм, що робить його на 35 мм довшим за 300-ту серію, а відстань між осями збільшена на 200 мм. Наразі невідомо, чи збереже такі параметри серійна версія. Замість традиційної рами новий електричний позашляховик базуватиметься на платформі e-TNGA або її вдосконаленій версії.

Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Завдяки цільній конструкції кузова автомобіль отримає найкращу керованість та плавність ходу в історії моделі, хоча це може частково знизити його позашляхові можливості порівняно з рамними варіантами FJ, 70, 250 та 300. За інформацією австралійського видання Drive, електрична силова установка за продуктивністю перевершить поточні версії з двигунами внутрішнього згоряння та гібриди.

Силова установка та перспективні технології