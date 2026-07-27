Toyota показала найкоротшу версію Land Cruiser 70 зі складним лобовим склом

У відеоролику фахівці продемонстрували три різні варіанти Land Cruiser 70 SWB, зазначає. Першим став чорний вузькофюзеляжний позашляховик із жорстким дахом, створений для комерційних потреб: він оснащений шноркелем, сталевими колісними дисками, ручними склопідйомниками та практичним вініловим салоном.

Другий екземпляр є версією пісочного кольору з розширеними крилами, комбінованою обшивкою салону та мультимедійною системою. Однак, найбільшу увагу привернув кабріолет із м'яким верхом і складним лобовим склом, яке можна відстібнути й зафіксувати на капоті.

Як пише Carscoops, головний інженер Масая Учіяма зазначив, що така конструкція користується попитом серед фермерів, оскільки дозволяє кидати ласо прямо з автомобіля під час руху на ранчо. Кабріолет також отримав дугу безпеки та бічні сидіння у задній частині кузова, що збільшує загальну місткість до шести або семи осіб.

Габарити, платформа та силові агрегати

Модифікація SWB виділяється високою маневреністю завдяки короткій колісній базі, яка становить лише 2310 міліметрів. Для порівняння, цей показник на 120 міліметрів менший, ніж у найменшої європейської моделі Toyota Aygo X, та лише на 60 міліметрів довший за колісну базу Suzuki Jimny. Загальна довжина позашляховика досягає 4235 міліметрів.

В основі Land Cruiser SWB лежить міцна рамна конструкція з жорсткими нероз'ємними мостами спереду та ззаду, пружинною підвіскою спереду й листовими ресорами ззаду. Залежно від регіону продажів позашляховик пропонується з двома типами силових установок:

4,2-літровий атмосферний шестициліндровий дизель, що розвиває потужність 131 к.с. й працює в парі з п'ятиступеневою механічною коробкою передач;

4,0-літровий бензиновий двигун V6 має потужність 231 к.с. та комплектується шестиступеневим автоматом.

Обидві версії за замовчуванням оснащені системою повного приводу.

Географія продажів та вартість