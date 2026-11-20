Как сообщает Главный сервисный центр МВД, инцидент произошел во время проверки навыков вождения автомобиля на получение категории В. Женщина решила не пользоваться услугами“ бегунков”, как это обычно делается, а предложила немалую сумму наличными прямо в экзаменационном авто.

Инструктор отклонил предложение и доложил о ситуации руководству учреждения, ведь в экзаменационном авто установлены видеокамеры. На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции, которому были переданы все материалы для дальнейшего расследования.

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Видеофиксация

Представители ведомства напоминают, что сегодня все практические экзамены проходят под пристальным взглядом видеокамер. "Видеозаписи являются важным инструментом прозрачности процедуры и способствуют соблюдению установленных требований",– отмечают в МВД.

Поэтому любые попытки договориться напрямую с экзаменатором в салоне машины обречены на провал и только создают проблемы с государственными органами. Именно поэтому для уменьшения рисков украинцы активно пользуются услугами“ бегунков”, которые за определенную плату помогают получить водительское удостоверение.

Похожие случаи и последствия

Напомним, ранее мы писали о похожем случае, когда кандидат пыталась дать администратору 100 евро взятки. Тогда суд не только оштрафовал нарушительницу, но и конфисковал валюту в доход государства и обязал оплатить все судебные издержки.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, украинцы нередко становятся жертвами мошенников или сами покупают фальшивые документы. Недавно в Одесской области женщина сама принесла в сервисный центр поддельные права, которые приобрела в интернете после неудачной попытки составить теорию, что гарантированно привело к встрече со следователями.