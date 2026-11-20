Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, інцидент трапився під час перевірки навичок керування автомобілем на отримання категорії В. Жінка вирішила не користуватись послугами “бігунків”, як це зазвичай робиться, а запропонувала чималу суму готівкою прямо в екзаменаційному авто.

Інструктор відхилив пропозицію та доповів про ситуацію керівництву установи, адже у екзаменаційному авто встановлено відеокамери. На місце події оперативно прибув наряд поліції, якому передали всі матеріали для подальшого розслідування.

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Відеофіксація

Представники відомства нагадують, що сьогодні всі практичні іспити проходять під пильним оком відеокамер. "Відеозаписи є важливим інструментом прозорості процедури та сприяють дотриманню встановлених вимог", – зазначають у МВС.

Тому будь-які спроби домовитися напряму з екзаменатором в салоні машини приречені на провал і лише створюють проблеми з державними органами. Саме тому для зменшення ризиків українці активно користуються послугами “бігунків”, які за певну плату допомагають отримати посвідчення водія.

Схожі випадки та наслідки

Нагадаємо, раніше ми писали про схожий випадок, коли кандидатка намагалася дати адміністратору 100 євро хабаря. Тоді суд не лише оштрафував порушницю, але й конфіскував валюту в дохід держави та зобов'язав оплатити всі судові витрати.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, українці нерідко стають жертвами шахраїв або самі купують фальшиві документи. Нещодавно на Одещині жінка сама принесла до сервісного центру підроблені права, які придбала в інтернеті після невдалої спроби скласти теорію, що гарантовано призвело до зустрічі зі слідчими.