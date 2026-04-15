Тысячи Mercedes-Benz имеют критический дефект карданного вала: перечень моделей

Как пишет Carscoops, автопроизводитель объявил о масштабном отзыве автомобилей премиум-класса. Причиной стал дефект кардана, который может буквально развалиться на части во время движения, оставляя водителя без контроля над тягой.

Какие модели попали под риск

Проблема касается 24 092 автомобилей, выпущенных в период с октября 2017 года по декабрь 2019 года. Речь идет о широком перечне моделей E-класса и S-класса с системой полного привода 4MATIC. В частности, в зоне риска оказались владельцы модификаций E400, E450, S450, S560, а также роскошных лимузинов Mercedes-Maybach S560 в различных вариантах кузова – от купе до универсалов.

Расследование инженеров показало, что причиной неисправности является нарушение технологического процесса у поставщика компонентов. Из-за неправильных параметров производства универсальный шарнир карданного вала изнашивается раньше времени. Когда из шарнира вытекает критическое количество масла, он разрушается, что приводит к разрыву соединения между раздаточной коробкой и передним мостом.

Коварная неисправность без предупреждения

Обычно выход из строя таких узлов сопровождается сильными вибрациями или нетипичным грохотом, что дает водителю время среагировать. Однако инженеры Mercedes-Benz выяснили, что в некоторых случаях поломка происходит мгновенно и абсолютно бесшумно. К такому выводу специалисты пришли после жалобы клиента, который внезапно потерял тягу без предварительных признаков неисправности.

Сейчас компании известно о 30 гарантийных претензий, связанных с этим дефектом. К счастью, информации об авариях или травмировании людей в результате поломки пока не поступало. Однако производитель решил не рисковать и инициировал замену узлов для всех подозрительных авто модельного ряда 2018–2020 годов.

Порядок действий для владельцев

Официальное оповещение владельцев начнется до 2 июня, хотя дилеры уже получили все необходимые инструкции. Сервисные центры бесплатно осмотрят передний карданный вал и, в случае выявления признаков износа или принадлежности к дефектной партии, заменят его на новый узел, изготовленный по исправленной технологии. Владельцы могут проверить принадлежность своего авто к отзывной кампании по VIN-коду на официальных ресурсах бренда.

Отзыв такого количества люксовых моделей в очередной раз напоминает, что даже самые дорогие автомобили не застрахованы от дефектов. Владельцам полноприводных седанов этих лет выпуска стоит не игнорировать сообщения от дилеров, ведь исправность карданного вала – это не только комфорт, но и базовая безопасность на дороге.