Тисячі Mercedes-Benz мають критичний дефект карданного вала: перелік моделей

Як пише Carscoops, автовироюник оголосив про масштабне відкликання автомобілів преміум-класу. Причиною став дефект кардана, який може буквально розвалитися на частини під час руху, залишаючи водія без контролю над тягою.

Які моделі потрапили під ризик

Проблема стосується 24 092 автомобілі, випущені у період з жовтня 2017 року по грудень 2019 року. Йдеться про широкий перелік моделей E-класу та S-класу з системою повного приводу 4MATIC. Зокрема, у зоні ризику опинилися власники модифікацій E400, E450, S450, S560, а також розкішних лімузинів Mercedes-Maybach S560 у різних варіантах кузова – від купе до універсалів.

Розслідування інженерів показало, що причиною несправності є порушення технологічного процесу у постачальника компонентів. Через неправильні параметри виробництва універсальний шарнір карданного вала зношується завчасно. Коли з шарніра витікає критична кількість мастила, він руйнується, що призводить до розриву з’єднання між роздавальною коробкою та переднім мостом.

Підступна несправність без попередження

Зазвичай вихід з ладу таких вузлів супроводжується сильними вібраціями або нетиповим гуркотом, що дає водієві час зреагувати. Проте інженери Mercedes-Benz з’ясували, що в деяких випадках поломка стається миттєво і абсолютно безшумно. До такого висновку фахівці дійшли після скарги клієнта, який раптово втратив тягу без жодних попередніх ознак несправності.

Наразі компанії відомо про 30 гарантійних претензій, пов’язаних із цим дефектом. На щастя, інформації про аварії чи травмування людей внаслідок поломки поки не надходило. Проте виробник вирішив не ризикувати та ініціював заміну вузлів для всіх підозрілих авто модельного ряду 2018–2020 років.

Порядок дій для власників

Офіційне сповіщення власників розпочнеться до 2 червня, хоча дилери вже отримали всі необхідні інструкції. Сервісні центри безкоштовно оглянуть передній карданний вал і, у разі виявлення ознак зносу або приналежності до дефектної партії, замінять його на новий вузол, виготовлений за виправленою технологією. Власники можуть перевірити належність свого авто до відкличної кампанії за VIN-кодом на офіційних ресурсах бренду.

Відкликання такої кількості люксових моделей вкотре нагадує, що навіть найдорожчі автомобілі не застраховані від дефектів. Власникам повнопривідних седанів цих років випуску варто не ігнорувати повідомлення від дилерів, адже справність карданного вала – це не лише комфорт, а й базова безпека на дорозі.