У 56% проверенных в Украине авто нашли историю повреждений: исследование

Украина заняла последнее, 23-е место в индексе прозрачности рынка подержанных автомобилей carVertical за 2026 год. Компания сравнила 23 страны по шести показателям, среди которых манипуляции с пробегом, история повреждений, доля импортируемых машин и их возраст.

Исследование основывается на отчетах, приобретенных клиентами сервиса, поэтому его результаты нельзя переносить автоматически на все автомобили, проданные в Украине.

Пробег скручивают реже, но в среднем на 85 тысяч километров.

Доля проверенных автомобилей с обнаруженными манипуляциями одометра снизилась с 9,5% до 7,7%. Это улучшение на 1,8 процентного пункта по сравнению с предыдущим исследованием.

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Средний размер скручивания также сократился: с 92393 до 85275 км, примерно на 7,7%. Речь идет о величине уменьшения показателя одометра в автомобилях, где были обнаружены такие манипуляции, а не о среднем пробеге всех проверенных машин.

Даже после понижения это существенная разница. Покупатель видит на приборной панели меньшую цифру и может неправильно оценить износ автомобиля и приближение дорогостоящего обслуживания. Как ранее объяснял Auto24, реальный пробег следует сопоставлять с сервисными записями и историей машины.

Записи о повреждениях имеют более половины проверенных авто

Историю повреждений обнаружили у 56% автомобилей украинской выборки. В предварительном исследовании таких машин было 54,7%, то есть показатель вырос на 1,3 процентного пункта.

Более заметно увеличилась средняя зафиксированная стоимость повреждений: с 3550 до 4166 евро. Разница составляет 616 евро или примерно 17,4%.

В то же время, запись о повреждении сама по себе не доказывает, что продавец скрыл аварию или что автомобиль опасен после ремонта. Для оценки конкретной машины важны характер повреждений, состояние силовых элементов кузова, систем безопасности и качество обновления.

Аналитик carVertical Рамунас Плеткус отмечает, что сокрытие пробега и повреждений может заставить покупателя переплатить. Неполная история также усложняет оценку безопасности автомобиля.

Ранее Auto24 рассказывал об исследовании, по которому повреждения и скрученный пробег нередко случаются в одних и тех же машинах.

Более трех четвертей автомобилей в выборке ввезены из-за границы

Доля импортируемых машин среди проверенных в Украине автомобилей составила 76,3%. Раньше она достигала 78,4%. Средний возраст после округления остался на уровне 10,6 лет.

Эти цифры описывают автомобили, историю которых проверяли клиенты carVertical. Они не означают, что импорт занимает 76,3% всех сделок на украинском вторичном рынке или средний возраст всего автопарка составляет 10,6 года.

По объяснению компании, проверку импортируемых машин усложняет ограниченный обмен данными между странами. Записи об обслуживании, пробеге или повреждении могут оставаться в разных реестрах. Этой проблеме посвящено и предварительное исследование о том, почему импортируемые автомобили чаще имеют зафиксированное аварийное прошлое.

Кто возглавил рейтинг прозрачности

Первое место сохранила Великобритания. Среди проверенных там автомобилей примерно 4% имели скрученный пробег, а доля импортируемых машин составила 2,4%. Далее расположились Германия, Швейцария, Финляндия и Франция.

Словакия заняла 11 место, Польша оказалась на 16-м, а Румыния на 20-м. Ниже расположились Латвия, Болгария и Украина.

Оценивать этот список как рейтинг всех европейских авторынков некорректно: он охватывает определенные компанией страны, в том числе США. Позиция также зависит от совокупности показателей, поэтому последнее место не означает худший результат Украины по каждому отдельному критерию.

Что показывает исследование и чего из него нельзя узнать

Индекс учитывает долю автомобилей со скрученным пробегом и средний размер скручивания, долю машин с повреждениями и их стоимость, долю импорта и возраст. Эти показатели имеют разный вес в итоговой оценке.

Основой являются отчеты по истории автомобилей, приобретенные пользователями сервиса CarVertical за 12 месяцев. Это выборка клиентов компании, а не сплошное исследование всех продаж. Поэтому формулировка "56% проданных в Украине автомобилей были в ДТП" выходит за пределы данных.

Для покупателя результаты показывают, почему следует проверять и прошлое автомобиля, и его нынешнее состояние. Записи из баз данных помогают найти противоречия в истории, а независимый технический осмотр позволяет оценить износ и качество ремонта. Отсутствие записи об аварии в отчете само по себе не подтверждает, что повреждений никогда не было.