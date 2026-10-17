У 56% перевірених в Україні авто знайшли історію пошкоджень: дослідження

Україна посіла останнє, 23-тє місце в індексі прозорості ринку вживаних автомобілів carVertical за 2026 рік. Компанія порівняла 23 країни за шістьма показниками, серед яких маніпуляції з пробігом, історія пошкоджень, частка імпортованих машин та їхній вік.

Дослідження ґрунтується на звітах, придбаних клієнтами сервісу, тому його результати не можна автоматично переносити на всі автомобілі, продані в Україні.

Пробіг скручують рідше, але в середньому на 85 тисяч кілометрів

Частка перевірених автомобілів із виявленими маніпуляціями одометра зменшилася з 9,5% до 7,7%. Це поліпшення на 1,8 відсоткового пункта порівняно з попереднім дослідженням.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Середній розмір скручування також скоротився: з 92 393 до 85 275 км, приблизно на 7,7%. Йдеться про величину зменшення показника одометра в автомобілях, де виявили такі маніпуляції, а не про середній пробіг усіх перевірених машин.

Навіть після зниження це суттєва різниця. Покупець бачить на панелі приладів меншу цифру та може неправильно оцінити зношення автомобіля і наближення дорогого обслуговування. Як раніше пояснював Auto24, реальний пробіг варто зіставляти із сервісними записами та історією машини.

Записи про пошкодження мають понад половина перевірених авто

Історію пошкоджень виявили у 56% автомобілів з української вибірки. У попередньому дослідженні таких машин було 54,7%, тобто показник зріс на 1,3 відсоткового пункта.

Помітніше збільшилася середня зафіксована вартість пошкоджень: із 3550 до 4166 євро. Різниця становить 616 євро, або приблизно 17,4%.

Водночас запис про пошкодження сам по собі не доводить, що продавець приховав аварію або що автомобіль небезпечний після ремонту. Для оцінки конкретної машини важливі характер пошкоджень, стан силових елементів кузова, систем безпеки та якість відновлення.

Аналітик carVertical Рамунас Плеткус наголошує, що приховування пробігу й пошкоджень може змусити покупця переплатити. Неповна історія також ускладнює оцінку безпеки автомобіля.

Раніше Auto24 розповідав про дослідження, за яким пошкодження та скручений пробіг нерідко трапляються в одних і тих самих машинах.

Понад три чверті автомобілів у вибірці ввезені з-за кордону

Частка імпортованих машин серед перевірених в Україні автомобілів становила 76,3%. Раніше вона сягала 78,4%. Середній вік після округлення залишився на рівні 10,6 року.

Ці цифри описують автомобілі, історію яких перевіряли клієнти carVertical. Вони не означають, що імпорт займає 76,3% усіх угод на українському вторинному ринку або що середній вік усього автопарку становить 10,6 року.

За поясненням компанії, перевірку імпортованих машин ускладнює обмежений обмін даними між країнами. Записи про обслуговування, пробіг чи пошкодження можуть залишатися в різних реєстрах. Цій проблемі присвячене й попереднє дослідження про те, чому імпортовані автомобілі частіше мають зафіксоване аварійне минуле.

Хто очолив рейтинг прозорості

Перше місце зберегла Велика Британія. Серед перевірених там автомобілів приблизно 4% мали скручений пробіг, а частка імпортованих машин становила 2,4%. Далі розташувалися Німеччина, Швейцарія, Фінляндія та Франція.

Словаччина посіла 11-те місце, Польща опинилася на 16-му, а Румунія на 20-му. Нижче за неї розташувалися Латвія, Болгарія та Україна.

Оцінювати цей список як рейтинг усіх європейських авторинків некоректно: він охоплює визначені компанією країни, зокрема США. Позиція також залежить від сукупності показників, тому останнє місце не означає найгірший результат України за кожним окремим критерієм.

Що показує дослідження і чого з нього не можна дізнатися

Індекс враховує частку автомобілів зі скрученим пробігом і середній розмір скручування, частку машин із пошкодженнями та їхню вартість, частку імпорту й середній вік. Ці показники мають різну вагу в підсумковій оцінці.

Основою є звіти про історію автомобілів, придбані користувачами сервісу CarVertical за 12 місяців. Це вибірка клієнтів компанії, а не суцільне дослідження всіх продажів. Тому формулювання "56% проданих в Україні автомобілів були в ДТП" виходить за межі наведених даних.

Для покупця результати показують, чому варто перевіряти і минуле автомобіля, і його нинішній стан. Записи з баз даних допомагають знайти суперечності в історії, а незалежний технічний огляд дає змогу оцінити зношення та якість ремонту. Відсутність запису про аварію у звіті сама по собі не підтверджує, що пошкоджень ніколи не було.