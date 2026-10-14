Украинцы активно пересаживаются на гибриды: какие модели разлетаются быстрее всего

Как сообщает ассоциация Укравтопром, общее количество зарегистрированных за месяц гибридов типа HEV и PHEV превысило отметку в 3,8 тысяч единиц. Интересно, что структура рынка заметно изменилась: доля совершенно новых машин в этом сегменте упала до 40%, в то время как в прошлом году она составила 52%.

Лидеры среди новых авто

В сегменте новых легковушек с гибридными установками безоговорочным фаворитом остается японский кроссовер Toyota RAV-4. В месяц украинские номера получили 316 таких автомобилей, что подтверждает народную любовь к этой практической модели.

Вторую строчку рейтинга уверенно держит бизнес-седан Toyota Camry с результатом в 104 проданных экземпляра. Замыкает тройку лидеров компактный и экономичный Nissan Qashqai, избравший 75 отечественных автомобилистов.

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Берущие на вторичном рынке

Среди импортированных гибридов с пробегом ситуация кардинально иная, ведь здесь бал правят машины из США. Абсолютное первенство завоевал Ford Fusion US, который разошелся тиражом в 159 единиц благодаря адекватному прайсу и просторному салону.

Немного уступил лидеру кроссовер Ford Escape, нашедшему 146 новых владельцев. Третье место среди подержанных гибридов досталось корейскому бестселлеру Kia Niro с показателем в 127 зарегистрированных машин.