Українці активно пересідають на гібриди: які моделі розлітаються найшвидше

Як повідомляє асоціація Укравтопром, загальна кількість зареєстрованих за місяць гібридів типу HEV та PHEV перевищила позначку у 3,8 тисячі одиниць. Цікаво, що структура ринку помітно змінилася: частка абсолютно нових машин у цьому сегменті впала до 40%, тоді як торік вона становила 52%.

Лідери серед нових авто

У сегменті нових легковиків з гібридними установками беззаперечним фаворитом залишається японський кросовер Toyota RAV-4. За місяць українські номери отримали 316 таких автомобілів, що підтверджує народну любов до цієї практичної моделі.

Другу сходинку рейтингу впевнено тримає бізнес-седан Toyota Camry із результатом у 104 продані екземпляри. Замикає трійку лідерів компактний та економний Nissan Qashqai, який обрали 75 вітчизняних автомобілістів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що беруть на вторинному ринку

Серед імпортованих гібридів з пробігом ситуація кардинально інша, адже тут бал правлять машини зі США. Абсолютну першість здобув Ford Fusion US, який розійшовся тиражем у 159 одиниць завдяки адекватному прайсу та просторому салону.

Трохи поступився лідеру кросовер Ford Escape, який знайшов 146 нових власників. Третє місце серед вживаних гібридів дісталося корейському бестселеру Kia Niro із показником у 127 зареєстрованих машин.