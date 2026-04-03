Украинцы снова массово покупают электромобили: сколько приобрели в марте

В марте 2026 года украинский рынок электромобилей продемонстрировал резкий рост сразу во всех сегментах - всего было зафиксировано 6361 регистрацию. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка, которые показывают: электромобиль с “альтернативы” окончательно превратился в массовый транспорт.

Топливный шок изменил все

Главная причина такого рывка - цены на топливо.

Когда дизель стоит около 86 грн за литр, а бензин А-95 - более 72 грн, экономика начинает работать против традиционных авто. И именно в этот момент электромобили получают главное преимущество.

Фактически аргумент о “малом запасе хода” отходит на второй план. Вместо этого на первое место выходит простая арифметика затрат.

Внутренний рынок: электричество становится “народным”

Самый большой скачок произошел на внутреннем рынке - перепродажи электромобилей выросли сразу на 124,6% по сравнению с февралем.

Это означает, что украинцы начали активно покупать уже имеющиеся в стране электрокары.

Главный герой этого сегмента - доступный японский хэтчбек Nissan Leaf, который давно стал “входным билетом” в мир электромобилей. Но параллельно стремительно растет популярность моделей Tesla, которые предлагают больший запас хода и современные цифровые возможности.

Импорт: дилеры ищут электромобили по всему миру

Сегмент импорта подержанных электромобилей также показал резкий рост - почти на 85% за месяц.

Это означает, что рынок не просто реагирует на спрос, а активно пытается его закрыть. Поставки из Европы и США снова активизировались.

Интересно, что среди импорта все больше кроссоверов среднего класса. Это сигнал: украинцы массово переходят с дизельных SUV на электрические аналоги.

Новые авто: китайский прорыв

В сегменте новых электромобилей ситуация еще интереснее.

Здесь безоговорочно доминируют китайские бренды. Именно они предлагают наиболее технологичные и доступные решения.

Европейские и японские производители пока отстают в массовом сегменте, оставляя себе премиальную нишу.

Фактически рынок новых электромобилей в Украине сегодня формируется именно китайскими компаниями.

Вывод: тренд развернулся

Март стал рекордным и по доле электромобилей.

На внутреннем рынке она выросла сразу на 3,1 процентного пункта. В импорте - на 3,2 п.п., а среди новых авто - на 0,7 п.п.

Это самый быстрый рост за последние годы.

Март 2026 года показал: эпоха “дешевого горючего” завершилась. И именно это стало главным драйвером электрификации украинского автопарка.