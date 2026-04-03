Українці знову масово купують електромобілі: скільки придбали в березні

У березні 2026 року український ринок електромобілів продемонстрував різке зростання одразу в усіх сегментах — загалом було зафіксовано 6361 реєстрацію. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку, які показують: електромобіль із “альтернативи” остаточно перетворився на масовий транспорт.

Паливний шок змінив усе

Головна причина такого ривка — ціни на пальне.

Коли дизель коштує близько 86 грн за літр, а бензин А-95 — понад 72 грн, економіка починає працювати проти традиційних авто. І саме в цей момент електромобілі отримують головну перевагу.

Фактично аргумент про “малий запас ходу” відходить на другий план. Натомість на перше місце виходить проста арифметика витрат.

Внутрішній ринок: електрика стає “народною”

Найбільший стрибок відбувся на внутрішньому ринку — перепродажі електромобілів зросли одразу на 124,6% у порівнянні з лютим.

Це означає, що українці почали активно купувати вже наявні в країні електрокари.

Головний герой цього сегменту — доступний японський хетчбек Nissan Leaf, який давно став “вхідним квитком” у світ електромобілів. Але паралельно стрімко зростає популярність моделей Tesla, які пропонують більший запас ходу і сучасні цифрові можливості.

Імпорт: дилери шукають електромобілі по всьому світу

Сегмент імпорту вживаних електромобілів також показав різке зростання — майже на 85% за місяць.

Це означає, що ринок не просто реагує на попит, а активно намагається його закрити. Постачання з Європи та США знову активізувалося.

Цікаво, що серед імпорту дедалі більше кросоверів середнього класу. Це сигнал: українці масово переходять із дизельних SUV на електричні аналоги.

Нові авто: китайський прорив

У сегменті нових електромобілів ситуація ще цікавіша.

Тут беззаперечно домінують китайські бренди. Саме вони пропонують найбільш технологічні та доступні рішення.

Європейські та японські виробники поки що відстають у масовому сегменті, залишаючи собі преміальну нішу.

Фактично ринок нових електромобілів в Україні сьогодні формується саме китайськими компаніями.

Висновок: тренд розвернувся

Березень став рекордним і за часткою електромобілів.

На внутрішньому ринку вона зросла одразу на 3,1 відсоткового пункту. В імпорті — на 3,2 в.п., а серед нових авто — на 0,7 в.п.

Це найшвидше зростання за останні роки.

Березень 2026 року показав: епоха “дешевого пального” завершилась. І саме це стало головним драйвером електрифікації українського автопарку.