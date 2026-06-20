Украинец лишился на границе Mercedes Sprinter из-за тысячи пачек сигарет

На таможенном посту « “» в Дяково” Закарпатской таможни 19 июня пресекли попытку незаконного вывоза табачных изделий за границу. Как сообщила Закарпатская таможня, водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал в Чехию, выбрал для прохождения контроля “зеленый коридор” и заявил, что не перевозит скрытых товаров.

Кстати некоторым украинцам могут вернуть «нулевую растаможку» автомобилей

У Mercedes Sprinter были тайники в крыше, сиденье и полу

Во время досмотра микроавтобуса таможенники обнаружили сразу несколько специально оборудованных тайников. Их устроили в крыше автомобиля, переднем сиденье и полу багажного отделения.

Оттуда извлекли 874 пачки сигарет с украинскими акцизными марками, 63 пачки без акциза и еще 110 пачек табачных стиков с украинским акцизом. Всего в микроавтобусе обнаружили 1047 пачек табачных изделий.

То есть речь идет не о случайной “лишней” партии в багаже, а о подготовленном автомобиле с тайниками. Именно это и стало главным фактором, из-за которого под изъятие попадает не только товар, но и само транспортное средство.

Из-за контрабанды могут конфисковать микроавтобус

В отношении 56-летнего водителя составляют протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Эта статья касается перемещения товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля.

Самое болезненное последствие для водителя — возможное изъятие Mercedes-Benz Sprinter. Микроавтобус 2023 года выпуска оценили в 35 тысяч долларов. По курсу НБУ это около 1,7 млн грн.

Именно транспортное средство в таких случаях может считаться орудием нарушения таможенных правил, если в нём были специально оборудованы тайники для сокрытия товара. Окончательное решение о конфискации будет принимать суд.

Кстати Sprinter — один из самых популярных микроавтобусов среди украинцев

Делом может заняться БЭБ

Отдельный эпизод касается сигарет без акцизных марок. В связи с этим таможня планирует направить в территориальное управление Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщение о признаках уголовного правонарушения.

Речь идет о статье 204 Уголовного кодекса Украины, касающейся незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки подакцизных товаров.

Поэтому попытка перевезти через границу чуть более тысячи пачек табачных изделий может обернуться для водителя не только штрафом и конфискацией сигарет. Самой дорогостоящей потерей может стать сам Mercedes-Benz Sprinter.