Українець втратив на кордоні Mercedes Sprinter через тисячу пачок цигарок

На митному посту “Дякове” Закарпатської митниці 19 червня викрили спробу незаконного вивезення тютюнових виробів за кордон. Як повідомила Закарпатська митниця, водій Mercedes-Benz Sprinter їхав до Чехії, обрав для проходження контролю “зелений коридор” і заявив, що не перевозить прихованих товарів.

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Mercedes Sprinter мав схованки у даху, сидінні та підлозі

Під час огляду мікроавтобуса митники виявили одразу кілька спеціально обладнаних схованок. Їх облаштували у даху автомобіля, передньому сидінні та підлозі багажного відділення.

Звідти дістали 874 пачки сигарет з українськими акцизними марками, 63 пачки без акцизу та ще 110 пачок тютюнових стіків з українським акцизом. Загалом у мікроавтобусі знайшли 1047 пачок тютюнових виробів.

Тобто йдеться не про випадкову “зайву” партію в багажі, а про підготовлений автомобіль зі схованками. Саме це і стало головним фактором, через який під вилучення потрапляє не лише товар, а й сам транспортний засіб.

Через контрабанду можуть конфіскувати мікроавтобус

Відносно 56-річного водія складають протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Ця стаття стосується переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю.

Найболючіший наслідок для водія — можливе вилучення Mercedes-Benz Sprinter. Мікроавтобус 2023 року випуску оцінили у 35 тисяч доларів. За курсом НБУ це близько 1,7 млн грн.

Саме транспортний засіб у таких випадках може вважатися знаряддям порушення митних правил, якщо в ньому були спеціально облаштовані тайники для приховування товару. Остаточне рішення щодо конфіскації ухвалюватиме суд.

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Справою може зайнятися БЕБ

Окремий епізод стосується сигарет без акцизних марок. Через це митниця планує направити до територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомлення про ознаки кримінального правопорушення.

Йдеться про статтю 204 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування підакцизних товарів.

Тож спроба перевезти через кордон трохи більше тисячі пачок тютюнових виробів може завершитися для водія не лише штрафом та конфіскацією сигарет. Найдорожчою втратою може стати сам Mercedes-Benz Sprinter.