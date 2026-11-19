Как сообщает Motor1, торги на аукционе Mecum за шасси под номером CSX2196 состоятся 16 января 2027 года в городе Киссимми, штат Флорида. Этот автомобиль является одним из самых удивительных и ценных творений Shelby American за всю ее историю.

Сначала машина родилась как стандартный родстер 289-й серии, но впоследствии ее кардинально переделали для гонки. После участия в марафоне 12 часов Себринга в 1964 году инженеры полностью разобрали авто, продлили шасси на три дюйма и добавили элементы жесткости в стиле знаменитого Daytona Coupe.

Благодаря этим манипуляциям спорткар стал единственным в мире родстером Cobra, построенным на модифицированной платформе Daytona. К тому же, это одна из двух машин, которые вообще собрали на заводе Shelby American в США.

Инженерная магия и безумная динамика

Свое прозвище Flip-Top автомобиль получил благодаря уникальному алюминиевому кузову. Его передняя и задняя части полностью откидываются, открывая доступ к агрегатам, что упрощает работу механикам во время соревнований. Под капотом скрывается облегченный алюминиевый двигатель, хоть и носящий индекс 427, но фактически имеющий объем 390 кубических дюймов. В паре с редкими 58-миллиметровыми карбюраторами Weber он выдавал более 500 лошадиных сил.

Учитывая, что вес машины составил лишь около 816 килограммов, соотношение мощности к массе было просто экстремальным даже для бескомпромиссных 1960-х годов. "Это наиболее технологически совершенный автомобиль, который когда-либо создавала компания",– отметил дизайнер Пит Брок.

Сегодня спорткар имеет на одометре всего 4096 оригинальных миль и хранит родное шасси, кузов, двигатель и даже заводскую табличку. После четырехлетней реставрации специалистами Legendary Motorcar машина выглядит точно так же, как во время своих триумфальных заездов в Нассау.

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