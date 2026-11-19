Як повідомляє Motor1, торги на аукціоні Mecum за шасі під номером CSX2196 відбудуться 16 січня 2027 року в місті Кіссіммі, штат Флорида. Цей автомобіль є одним із найдивніших та найцінніших творінь компанії Shelby American за всю її історію.

Спочатку машина народилася як стандартний родстер 289-ї серії, але згодом її кардинально переробили для перегонів. Після участі в марафоні 12 годин Себрінга у 1964 році інженери повністю розібрали авто, подовжили шасі на три дюйми та додали елементи жорсткості в стилі знаменитого Daytona Coupe.

Завдяки цим маніпуляціям спорткар став єдиним у світі родстером Cobra, побудованим на модифікованій платформі Daytona. До того ж це одна з двох машин, які взагалі зібрали на заводі Shelby American у США.

Інженерна магія та шалена динаміка

Своє прізвисько Flip-Top автомобіль отримав завдяки унікальному алюмінієвому кузову. Його передня та задня частини повністю відкидаються, відкриваючи доступ до агрегатів, що значно спрощує роботу механікам під час змагань. Під капотом ховається полегшений алюмінієвий двигун, який хоч і носить індекс 427, але фактично має об'єм 390 кубічних дюймів. У парі з рідкісними 58-міліметровими карбюраторами Weber він видавав понад 500 кінських сил.

Враховуючи, що вага машини становила лише близько 816 кілограмів, співвідношення потужності до маси було просто екстремальним навіть для безкомпромісних 1960-х років. "Це найбільш технологічно досконалий автомобіль, який коли-небудь створювала компанія", – зазначив дизайнер Піт Брок.

Сьогодні спорткар має на одометрі лише 4096 оригінальних миль і зберігає рідне шасі, кузов, двигун та навіть заводську табличку. Після чотирирічної реставрації фахівцями Legendary Motorcar машина виглядає точно так, як під час своїх тріумфальних заїздів у Нассау.

Осінній бум на ексклюзивні авто