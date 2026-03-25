UPG первой снизила цены на топливо: что происходит на рынке

В частности, бензин подешевел сразу на 2 грн/л, тогда как дизельное топливо – на 1 грн/л. Это может свидетельствовать о начале более широкого тренда на коррекцию цен, пишет НефтеРынок.

Пойдут ли другие сети следом

Аналитики рынка считают, что подобные шаги со стороны крупных игроков часто становятся ориентиром для конкурентов. Если тенденция подтвердится, другие сети также могут пересмотреть свои цены в ближайшее время. Пока же большинство крупных операторов удерживают высокий уровень цен, что видно из актуальных предложений на стелах АЗС.

Актуальные цены на топливо в сетях АЗС

По состоянию на конец марта цены на топливо в крупных сетях выглядят так:

OKKO – А-95: 74,99 грн/л, дизель: 86,99 грн/л;

WOG – А-95: 74,99 грн/л, дизель: 86,99 грн/л;

SOCAR – А-95: 74,99 грн/л, дизель: 86,99 грн/л;

KLO – А-95: 74,19 грн/л, дизель: 86,49 грн/л;

UPG – А-95: 71,90 грн/л, дизель: 84,90 грн/л;

AMIC Energy – А-95: 68,84 грн/л, дизель: 84,99 грн/л;

Ukrnafta – А-95: 68,99 грн/л, дизель: 80,99 грн/л;

БРСМ-Нафта – А-95: 57,99 грн/л, дизель: 81,99 грн/л;

Avantage7 – А-95: 69,95 грн/л, дизель: 82,95 грн/л;

Marshal – А-95: 69,99 грн/л, дизель: 82,99 грн/л.

Даже после снижения UPG не является самой дешевой сетью, однако ее шаг может повлиять на общую динамику рынка.

Стоит ли ждать дальнейшего удешевления

Пока сложно говорить об устойчивом тренде. Однако первые шаги крупных сетей могут свидетельствовать об изменении рыночных условий, в частности, стоимости нефтепродуктов или конкуренции между операторами. Если другие игроки поддержат тенденцию, водители могут увидеть постепенное снижение цен уже в ближайшие недели.