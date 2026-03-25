UPG першою знизила ціни на пальне: що відбувається на ринку

Зокрема, бензин подешевшав одразу на 2 грн/л, тоді як дизельне пальне – на 1 грн/л. Це може свідчити про початок більш широкого тренду на корекцію цін, пише НафтоРинок.

Чи підуть інші мережі слідом

Аналітики ринку вважають, що подібні кроки з боку великих гравців часто стають орієнтиром для конкурентів. Якщо тенденція підтвердиться, інші мережі також можуть переглянути свої ціни найближчим часом. Наразі ж більшість великих операторів утримують вищий рівень цін, що видно із актуальних пропозицій на стелах АЗС.

Актуальні ціни на пальне в мережах АЗС

Станом на кінець березня ціни на пальне у великих мережах виглядають так:

OKKO – А-95: 74,99 грн/л, дизель: 86,99 грн/л;

WOG – А-95: 74,99 грн/л, дизель: 86,99 грн/л;

SOCAR – А-95: 74,99 грн/л, дизель: 86,99 грн/л;

KLO – А-95: 74,19 грн/л, дизель: 86,49 грн/л;

UPG – А-95: 71,90 грн/л, дизель: 84,90 грн/л;

AMIC Energy – А-95: 68,84 грн/л, дизель: 84,99 грн/л;

Ukrnafta – А-95: 68,99 грн/л, дизель: 80,99 грн/л;

БРСМ-Нафта – А-95: 57,99 грн/л, дизель: 81,99 грн/л;

Avantage7 – А-95: 69,95 грн/л, дизель: 82,95 грн/л;

Marshal – А-95: 69,99 грн/л, дизель: 82,99 грн/л.

Навіть після зниження UPG не є найдешевшою мережею, однак її крок може вплинути на загальну динаміку ринку.

Чи варто чекати подальшого здешевлення

Поки що складно говорити про стійкий тренд. Однак перші кроки великих мереж можуть свідчити про зміну ринкових умов, зокрема, вартості нафтопродуктів або конкуренції між операторами. Якщо інші гравці підтримають тенденцію, водії можуть побачити поступове зниження цін уже найближчими тижнями.